Первоначальный образ несчастного подводного судна Титан, представленный во время слушания по делу о несчастном случае

В июне прошлого года, к сожалению, все пять человек, находившиеся на подлодке, погибли во время ее неудачного погружения к останкам «Титаника», положив конец рискованной миссии, которая заворожила зрителей по всему миру.

На снимке, опубликованном в понедельник, показаны поврежденный хвостовой конус подлодки, лежащий на дне облачного Северного Атлантического океана. Хвостовой конус, похоже, отделился от основного тела с рваными краями, а фрагмент от самого тела был замечен поблизости.

Останки были обнаружены через несколько дней, примерно в 300 ярдах от «Титаника», как было объявлено на слушаниях в Северном Чарлстоне, Южная Каролина, которые должны завершиться 27 сентября.

Изначально, в презентации Морской следственной комиссии было указано, что они идентифицировали хвостовой конус и другой мусор с помощью подводного беспилотника 22 июня 2021 года. Эти доказательства, как они заявили, подтверждают катастрофический взрыв - мгновенное внутреннее разрушение, вызванное экстремальным давлением, что в конечном итоге привело к гибели основателя и CEO судна Стоктона Раша, бизнесмена Шахзады Дауда и его 19-летнего сына Сулеймана Дауда, путешественника Хамиша Хардинга и французского дайвера Поля-Анри Наржеолета.

Анализ ДНК и тестирование останков показали, что они соответствуют пяти упомянутым выше individuals, как было подтверждено Морской следственной комиссией в понедельник.

Свидетелями на слушаниях стали бывшие сотрудники OceanGate, организации, ответственной за разработку и эксплуатацию подлодки. Кроме того, было раскрыто последнее сообщение подлодки - "Сбросили два веса", отправленное на материнский корабль, что означает сбрасывание весов в надежде подняться обратно на поверхность. Несколько секунд спустя материнский корабль получил последний «пинг» подлодки, прежде чем связь была потеряна.

Затем была запущена международная поисково-спасательная операция в отдаленных водах, в сотнях миль к юго-востоку от Ньюфаундленда, Канада.

Как сообщалось ранее, слушания будут охватывать такие темы, как исторические события, предшествовавшие инциденту, соблюдение нормативных требований, обязанности и квалификация экипажа, механические и структурные системы, протоколы экстренной помощи и отрасль подлодок.

Председательствующий по делу Джейсон Ньюбауэр подчеркнул во время слушаний в понедельник, что основной целью является установление фактов, surround события. Он также отметил, что мандат комиссии распространяется на выявление неправомерных действий или халатности сертифицированных моряков.

Кроме того, Ньюбауэр объявил, что если будет выявлено доказательство какой-либо криминальной деятельности, комиссия порекомендует соответствующие действия Департаменту юстиции.

Международные власти начали операцию по поиску и спасению, чтобы найти нас после этого несчастного случая. Власти подтвердили идентификацию останков с помощью анализа ДНК, которые совпали с теми, что принадлежали Стоктону Рашу, Шахзаде Дауду, Сулейману Дауду, Хамишу Хардингу и Полю-Анри Наржеолету.

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