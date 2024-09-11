- Первоначальное обнаружение вируса Западного Нила у людей в Нижней Саксонии

В Нижней Саксонии впервые зафиксирован случай заражения вирусом Западного Нила у человека. Об этом объявило Управление здравоохранения земли (ЛЗУ). Заражение было обнаружено случайно во время рутинного обследования крови при донорстве в районе Дипхольц. ЛЗУ не раскрыло пол человека.

Район Дипхольц совместно с ЛЗУ в настоящее время расследуют возможные источники заражения. Вирус обычно передается местными комарами, без известной передачи от человека к человеку, как отметил президент ЛЗУ Фабиан Фейль: "Это положительная сторона". Ранее вирус был зарегистрирован в различных землях страны.

Человеческие инфекции часто протекают бессимптомно. Однако иногда могут наблюдаться симптомы, подобные гриппу. В крайне редких случаях вирус может привести к кожным инфекциям, энцефалиту или даже смерти.

Профилактика укусов комаров

Хотя риск нельзя полностью исключить, его можно снизить, по словам Фейля. Ношение легкой одежды и использование репеллентов могут помочь предотвратить укусы комаров. Кроме того, уменьшение источников воды, таких как в вашем саду, также может быть полезным. К сожалению, пока нет вакцины для людей.

ЛЗУ также уточнило, что распространение вируса связано с изменением климата, так как он быстрее размножается в комарах при более высоких температурах. Министр здравоохранения Андреас Филиппи предсказал, что мы можем столкнуться с более частыми случаями передачи вируса Западного Нила (ВЗН) в будущем. "В общем, и независимо от ВЗН, разумно ожидать увеличения заболеваний, передающихся комарами, вызванных изменением климата", - заявил политик СДПГ.

Вирус Западного Нила, являющийся источником недавнего заражения, обычно передается местными комарами. Несмотря на обнаружение вируса, не было зарегистрировано передачи от человека к человеку, как отметил президент ЛЗУ Фабиан Фейль.

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