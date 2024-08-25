- Первоначальное любопытство вокруг протеста в Эрфурте начинает расти.

В начале протеста против правого экстремизма в Эрфурте собралось скромное количество протестующих. Полиция оценила число участников открывающейся демонстрации на Ангере примерно в 500 человек. Марш затем продолжил свой путь к ландтагу, где организаторы ожидали большего числа участников. Они планировали начать подсчет там, изначально стремясь к 10 000 человек.

Организаторы описали эту демонстрацию как сильный протест против растущей тенденции вправо в Германии и возможной победы Альтернативы для Германии (АфД) на предстоящих выборах в ландтаг. Среди тех, кто выступал за это, были альянс "Захвати места", Федерация немецких профсоюзов и культурное объединение.

Мероприятие началось с минуты молчания в память о предполагаемом исламистском нападении в Солingen. После этого климатический активист Луиза Нойбауэр вдохновила протестующих продолжать борьбу за демократию и против крайне правых. "Речь не только о выборах в ландтаг 1 сентября", - заявила она.

Франц Цобель из ezra, консультативной службы по жертвам праворадикального, расистского и антисемитского насилия в Тюрингии, выразил озабоченность. "Праворадикальное насилие эскалирует там, где праворадикальные преступники получают общественную поддержку", - предупредил он. После победы члена АфД Роберта Зессельмана на выборах ландрата в Зоннеберге число праворадикальных инцидентов там значительно возросло.

Организаторы решительно осудили рост "Альтернативы для Германии" (АфД) как тревожный признак праворадикального экстремизма в Германии. Несмотря на опасения Франца Цобеля по поводу эскалации праворадикального насилия в районах с общественной поддержкой экстремистских взглядов, протест против праворадикального экстремизма в Эрфурте продолжал набирать силу.

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