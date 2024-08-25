Перейти к содержанию
Вход Подписаться
Федеральные земли ГерманииНовостиПравый экстремизм

Первоначальное любопытство вокруг протеста в Эрфурте начинает расти.

Организаторы собрания Антифа в Эффурте предполагают присутствие 10 000 человек. Тем не менее, первоначальная явка указывает на то, что может образоваться меньше людей.

 and  Ksenia Johnson
Время чтения 1 минута
Несколько людей протестовали в Эрфурте, громко выражая своё неприятие право Wing ruralocity.
Несколько людей протестовали в Эрфурте, громко выражая своё неприятие право Wing ruralocity.

- Первоначальное любопытство вокруг протеста в Эрфурте начинает расти.

В начале протеста против правого экстремизма в Эрфурте собралось скромное количество протестующих. Полиция оценила число участников открывающейся демонстрации на Ангере примерно в 500 человек. Марш затем продолжил свой путь к ландтагу, где организаторы ожидали большего числа участников. Они планировали начать подсчет там, изначально стремясь к 10 000 человек.

Организаторы описали эту демонстрацию как сильный протест против растущей тенденции вправо в Германии и возможной победы Альтернативы для Германии (АфД) на предстоящих выборах в ландтаг. Среди тех, кто выступал за это, были альянс "Захвати места", Федерация немецких профсоюзов и культурное объединение.

Мероприятие началось с минуты молчания в память о предполагаемом исламистском нападении в Солingen. После этого климатический активист Луиза Нойбауэр вдохновила протестующих продолжать борьбу за демократию и против крайне правых. "Речь не только о выборах в ландтаг 1 сентября", - заявила она.

Франц Цобель из ezra, консультативной службы по жертвам праворадикального, расистского и антисемитского насилия в Тюрингии, выразил озабоченность. "Праворадикальное насилие эскалирует там, где праворадикальные преступники получают общественную поддержку", - предупредил он. После победы члена АфД Роберта Зессельмана на выборах ландрата в Зоннеберге число праворадикальных инцидентов там значительно возросло.

Организаторы решительно осудили рост "Альтернативы для Германии" (АфД) как тревожный признак праворадикального экстремизма в Германии. Несмотря на опасения Франца Цобеля по поводу эскалации праворадикального насилия в районах с общественной поддержкой экстремистских взглядов, протест против праворадикального экстремизма в Эрфурте продолжал набирать силу.

Читайте также:

Комментарии

Связанные

Федеральное правительство несет ответственность, как заявил премьер-министр Саксонии Михаэль...
Федеральные земли Германии

Кречмер выступает за вмешательство Федерации после нападения ножом

На фестивале 'Отпразднуй различие' в Солингене один человек берёт несколько жизней. Через двадцать четыре часа власти задерживают предполагаемого подозреваемого.Rapidly, люди начинают требовать возмездия.

 and  Katherine Bradley
Для участников Общедоступно
Лидер фракции ХДС Кох ожидает значительного участия избирателей на предстоящих выборах в восточном...
Федеральные земли Германии

По словам Коха, ожидается значительное участие в голосовании на востоке.

Окружающие выборы нависают над Бранденбургом, Саксонией и Тюрингией. Руководитель фракции ХДС в Schleswig-Holstein выражает оптимизм в отношении "французского эффекта". Между тем, лидер ССВ Хармс высказывает озабоченность по поводу защиты меньшинств.

 and  Katherine Bradley
Для участников Общедоступно
Пожарные успешно потушили пожар с помощью применения пены.
Федеральные земли Германии

Буря осаждает Нижнюю Саксонию, в результате чего несколько жертв.

Бурные штормовые волны вызвали многочисленные реакции со стороны полиции и пожарных служб, особенно в Восточной Фризии. По меньшей мере, двое человек получили ранения. Судно опрокидывается на Озеро Штехудэ.

 and  Lauren Adams
Для участников Общедоступно

Последние

Федеральное правительство несет ответственность, как заявил премьер-министр Саксонии Михаэль...
Федеральные земли Германии

Кречмер выступает за вмешательство Федерации после нападения ножом

На фестивале 'Отпразднуй различие' в Солингене один человек берёт несколько жизней. Через двадцать четыре часа власти задерживают предполагаемого подозреваемого.Rapidly, люди начинают требовать возмездия.

 and  Katherine Bradley
Для участников Общедоступно
Различные лица почтили жертв в Солingen цветами, свечами и письменными сообщениями.
Политика

Пострадавшие из Соллингена переместились за пределы горы.

Пострадавшие из Соллингена переместились за пределы горы. После нападения с ножом в Солingen пострадало больше, чем трое. Некоторые скончались от полученных травм, а другие сейчас получают медицинскую помощь. Среди последних есть те, кто получил серьезные ранения, но больше не находятся в критическом состоянии, как сообщают медицинские работники. Однако эмоциональные последствия

 and  Max Becker
Для участников Общедоступно