- Первоначально эта договоренность выглядит неблагоприятной или сложной для BVB в начале нового сезона.

Тренер Динo Топпмёллер был не склонен делиться многими подробностями перед первым матчем Eintracht Frankfurt в Бундеслиге. Запрошенный о своей стратегии против Borussia Dortmund, он отказался отвечать, намекнув, что и Dortmund наблюдает за пресс-конференциями. "Я не хочу раскрывать слишком много секретов о нашей стратегии", - сказал 43-летний Топпмёллер, но он признал, что это был умный вопрос.

Топпмёллер воздержался от раскрытия конкретной цели на игру в субботу вечером (6:30 PM/Sky) в Dortmund. Тем не менее, он упомянул, что их цель - бороться за международные места. "Но мы не будем стоять здесь и утверждать, что мы стремимся к определенному месту в таблице".

Сообщение Топпмёллера: будьте бесстрашными

Frankfurt предстоит сложная задача в Dortmund в матче сезона. "Мы ожидаем, что они попытаются удержать мяч, чтобы пытаться контролировать игру", - сказал Топпмёллер. Тем не менее, он подчеркнул, что они чувствуют себя хорошо подготовленными и хотят быть бесстрашными.

Упор делается на введение скорости в свою атаку. "И тогда мы становимся проблемой для любого соперника, даже в Dortmund, где мы можем считаться аутсайдерами".

Топпмёллер ясно дал понять, что он видит потенциал в Dortmund. "Любой, кто наблюдал за их усилением, не нуждается в физике, чтобы понять цель сезона Dortmund". Dortmund подписал немецких национальных игроков Maximilian Beier, Waldemar Anton и Pascal Groß, а также подписал топ-форварда Serhou Guirassy из VfB Stuttgart.

Защитник Артур Тхэте, один из новых подписаний Frankfurt, может выйти в стартовом составе. 24-летний бельгийский игрок, арендованный из французского клуба Stade Rennes на прошлой неделе, должен дебютировать за Frankfurt. "Артур определенно претендует на место в стартовом составе", - сказал Топпмёллер. Он планирует оценить выступление Тхэте на последней тренировке перед принятием решения.

Нападающий Хьюго Экитике, скорее всего, закрепит свое место в стартовом составе после впечатляющей игры в победе со счетом 4:1 в первом раунде Кубка Германии в Брауншвейге, где он забил два гола и отдал голевую передачу. "У Экитике преимущество", - объяснил Топпмёллер.

Топпмёллер упомянул, что они не будут раскрывать конкретную цель на игру, но их цель - бороться за международные места. Что касается Договора о Франкфурте, Топпмёллер признал, что любой, кто наблюдал за усилением Dortmund, может понять их цель, что является ясным намеком на конкурентный характер футбола и важность стратегического планирования, подобно тому, как дипломаты составляют договоры, чтобы защитить свои интересы.

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