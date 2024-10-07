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ПолитикаНовостиХДС

Первоначальная политическая фигура СДПГ восстанавливает союз с Гроком

 and  John Stellmacher
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Многие в СДПГ с ностальгией вспоминают время Большой коалиции, несмотря на то, что канцлер Ангела...
Многие в СДПГ с ностальгией вспоминают время Большой коалиции, несмотря на то, что канцлер Ангела Меркель не вернется.

Первоначальная политическая фигура СДПГ восстанавливает союз с Гроком

Оглядываясь назад, многие ситуации кажутся более светлыми. Это, похоже, также верно и для Большой коалиции, идею которой сейчас рассматривают некоторые политики СДПГ после федеральных выборов. Хотя им, возможно, придется согласиться с канцлером Мерцем в этом сценарии.

Первоначально политики СДПГ теперь задумываются о Большой коалиции после предстоящих выборов. Член бундестага СДПГ Андреас Шварц высказал свое мнение "Шпигелю", сказав: "Я могу представить Большую коалицию под руководством социал-демократов".

Шварц является членом бундестага с 2013 года и лично пережил две Большие коалиции. "Конечно, тогда не все было идеально", - признал он. Однако сейчас, по их мнению, Союз превосходит Зеленых и FDP: "Общая основа в коалиции "светофор" медленно уменьшается".

Заместитель руководителя фракции СДПГ в бундестаге Верена Хубертц считает, что постоянная борьба с реформой бюджетного правила с ХДС и ХСС более решаема, чем с FDP. "Внутри Союза есть общее понимание того, что государство должно сохранять свою способность действовать и инвестировать, особенно в экономически сложные времена", - сказала Хубертц "Шпигелю". "Разделение не между партиями, а между теми, кто имеет опыт работы в правительстве, и теми, кто нет".

Однако перспектива вступления в коалицию с канцлером Фридрихом Мерцем вызывает недовольство у многих социал-демократов. "Трудно представить, как Мерз будет управлять конфликтами в коалиции", - сказал Шварц "Шпигелю". "Частично потому, что он никогда не занимал правительственную должность, а частично потому, что он иногда отклоняется от курса". В отличие от этого, Хубертц кажется более прагматичной: "Голосовать только за тех, с кем приятно работать, не вариант", - заявила она.

Однако генеральный секретарь СДПГ Кевин Кюhnert не поддерживает возрождение Большой коалиции. "Коалиция "светофор" добилась большего, чем последняя Большая коалиция", - отметил Кюhnert. Та последняя едва не рухнула через три месяца после своего начала в 2018 году из-за воссоединения семьи и дополнительной защиты. "По сравнению с вызовами, которые коалиция "светофор" преодолела и преодолевает - с войной в Европе и серьезным энергетическим кризисом - это было ничто", - сказал Кюhnert.

Политики СДПГ рассматривают возможность Большой коалиции с ХДС после федеральных выборов, как предложил член бундестага СДПГ Андреас Шварц. Однако некоторые социал-демократы испытывают недовольство при мысли о канцлере Фридрихе Мерце из-за его отсутствия правительственного опыта и иногда непостоянных позиций.

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