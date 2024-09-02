Перейти к содержанию
Вход Подписаться
Федеральные земли ГерманииНовостиИстория

Первоначальная оценка экспозиции паровых машин на мероприятии в Опингене

Выставка, демонстрирующая паровоз в необычном месте, привлекла некоторых людей. Многие посетители ожидают, что город Мейнинген организует уникальное мероприятие в эти выходные.

 and  Michael Bootcampf
Время чтения 1 минута
В начале августа в майнингене началась выставка паровозов, на которой множество посетителей...
В начале августа в майнингене началась выставка паровозов, на которой множество посетителей погрузились в исторические и технологические нюансы железных дорог.

- Первоначальная оценка экспозиции паровых машин на мероприятии в Опингене

Примерно месяц спустя после своего открытия Мир опыта паровоза в Мейнингене принял около 4000 гостей. Как заявила директор Йоханна Weißler, "Обратная связь в основном была положительной". Она продолжила: "Как новое заведение, мы все еще стремимся расширяться и расти". Выставка будет непрерывно развиваться.

После нескольких лет планирования и строительства большая постоянная выставка наконец открылась в начале августа. Занимая 900 квадратных метров, с особыми выставками, Мир опыта паровоза, расположенный в старом столовом здании в Мейнингене, предлагает взгляд на историю, важность и работу паровых машин.

Разобранный "разрезанный паровоз" является одной из примечательных особенностей

По словам Weißler, молодые посетители особенно привлечены к ходячей кабине паровоза. В рамках выставки исторический паровоз был разобран на разные компоненты, что позволяет посетителям понять внутреннюю технологию. Weißler также упомянула, что видео о работе в прилегающем цехе по ремонту и обслуживанию паровозов, где сотрудники дочерней компании Deutsche Bahn продолжают восстанавливать или обслуживать паровозы, пользуются большой популярностью.

После дебюта выставки перед ней стоит новая задача: 7 и 8 сентября ожидается, что Дни паровоза в Мейнингене привлекут тысячи посетителей, с организованными экскурсиями по территории цеха паровоза. В это время Мир опыта паровоза предлагает Reduced entrance fee of five euros. Входные билеты на время включают в себя организованные экскурсии по выставке.

Постоянная выставка Мира опыта паровоза, сосредоточенная на паровых машинах, предлагает полный взгляд на их историю и значение. Посетителей привлекает исторический контекст, а также возможность исследовать сложную работу разобранных паровых машин.

Читайте также:

Комментарии

Связанные

Этот мусор находится на улице в Берлине. (Символическое представление)
Федеральные земли Германии

Лидер BSR: Избыток свободы приводит к избыточному отходу

В некоторых районах Берлина, в частности в Нойкёлльне и Фридрихсхайн, дороги явно загрязнены и мусорными свалками, чем контрастируют с чистотой других зон. Состояние дорог признается заметной проблемой kafeled предпологаемыФ, так же как и ведомством по санитарии города.

 and  Christian Meier
Для участников Общедоступно
Политический эксперт Андре Бродоцджидентифицирует потенциальные сотрудничества между ХДС и Левой...
Федеральные земли Германии

Гуру предпочтений: новый "механизм стабильности" стал возможным

Послевыборный deadlock: AfD выходит как самая влиятельная фракция, однако ни одна другая партия не хочет сотрудничать с радикальной группой. Специалист видит потенциальные advantages.

 and  Lauren Adams
Для участников Общедоступно
В аварию попали четыре автомобиля.
Федеральные земли Германии

Участник аварии на трассе А8, в которой участвовали четыре транспортных средства.

На трассе А8 произошла лобовая авария между фургоном и грузовиком. В результате происшествия пострадали несколько человек.

 and  Hanna Hofmann
Для участников Общедоступно

Последние

Этот мусор находится на улице в Берлине. (Символическое представление)
Федеральные земли Германии

Лидер BSR: Избыток свободы приводит к избыточному отходу

В некоторых районах Берлина, в частности в Нойкёлльне и Фридрихсхайн, дороги явно загрязнены и мусорными свалками, чем контрастируют с чистотой других зон. Состояние дорог признается заметной проблемой kafeled предпологаемыФ, так же как и ведомством по санитарии города.

 and  Christian Meier
Для участников Общедоступно
Еврейский центральный совет выражает разочарование в результате выборов - Шустер заявляет: "Германия колеблется"
Главные темы

Еврейский центральный совет выражает разочарование в результате выборов - Шустер заявляет: "Германия колеблется"

Центральный совета евреев в Германии выразил разочарование результатами выборов в Саксонии и Тюрингии. Председатель Центрального совета Йозеф Шлухтер сочинил редакционную статью для газеты 'Бильд' в понедельник, в которой он заявил, что растёт количество избирателей, которые поддерживают...

 and  Christian Meier
Для участников Общедоступно
Политический эксперт Андре Бродоцджидентифицирует потенциальные сотрудничества между ХДС и Левой...
Федеральные земли Германии

Гуру предпочтений: новый "механизм стабильности" стал возможным

Послевыборный deadlock: AfD выходит как самая влиятельная фракция, однако ни одна другая партия не хочет сотрудничать с радикальной группой. Специалист видит потенциальные advantages.

 and  Lauren Adams
Для участников Общедоступно