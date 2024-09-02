- Первоначальная оценка экспозиции паровых машин на мероприятии в Опингене

Примерно месяц спустя после своего открытия Мир опыта паровоза в Мейнингене принял около 4000 гостей. Как заявила директор Йоханна Weißler, "Обратная связь в основном была положительной". Она продолжила: "Как новое заведение, мы все еще стремимся расширяться и расти". Выставка будет непрерывно развиваться.

После нескольких лет планирования и строительства большая постоянная выставка наконец открылась в начале августа. Занимая 900 квадратных метров, с особыми выставками, Мир опыта паровоза, расположенный в старом столовом здании в Мейнингене, предлагает взгляд на историю, важность и работу паровых машин.

Разобранный "разрезанный паровоз" является одной из примечательных особенностей

По словам Weißler, молодые посетители особенно привлечены к ходячей кабине паровоза. В рамках выставки исторический паровоз был разобран на разные компоненты, что позволяет посетителям понять внутреннюю технологию. Weißler также упомянула, что видео о работе в прилегающем цехе по ремонту и обслуживанию паровозов, где сотрудники дочерней компании Deutsche Bahn продолжают восстанавливать или обслуживать паровозы, пользуются большой популярностью.

После дебюта выставки перед ней стоит новая задача: 7 и 8 сентября ожидается, что Дни паровоза в Мейнингене привлекут тысячи посетителей, с организованными экскурсиями по территории цеха паровоза. В это время Мир опыта паровоза предлагает Reduced entrance fee of five euros. Входные билеты на время включают в себя организованные экскурсии по выставке.

Постоянная выставка Мира опыта паровоза, сосредоточенная на паровых машинах, предлагает полный взгляд на их историю и значение. Посетителей привлекает исторический контекст, а также возможность исследовать сложную работу разобранных паровых машин.

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