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Первоначальная идентификация случая заражения вирусом Западного Нила.

 and  Ann Bradley
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Первоначальная идентификация случая заражения вирусом Западного Нила.

В этом году Германия сообщила о первом случае местного заражения вирусом Западного Нила (ВЗН), полученном через укусы комаров. Институт Роберта Коха (RKI) в Берлине сообщил об этом случае, касающийся женщины в Саксонии. К 23 августа было зарегистрировано три дополнительных случая, связанных с международными поездками, в которых также пострадали женщины.

ВЗН-инфекция у женщины из района на границе Саксонии и Бранденбурга была обнаружена при анализе образца крови донора, как заявили Юнас Шмидт-Чанасит из Института тропической медицины Бернхарда Нохта (BNITM) в Гамбурге.

Эксперты ожидают больше случаев из-за увеличения активности вируса в регионе, что может привести к росту инфекций. Зафиксировано больше случаев заражения у лошадей и птиц по сравнению с предыдущими годами. Институт Фридриха Лёффлера (FLI) зарегистрировал 18 случаев вируса у птиц и 14 у лошадей к 23 августа. Особенно пострадали районы Берлина, Бранденбурга, Саксонии-Анхальт и Саксонии.

Также сообщается о большом количестве образцов крови доноров, содержащих подозрительные вещества, что может указывать на многие не подтвержденные инфекции. Однако важно учитывать, что первичный скрининговый тест также может реагировать на вирус Усуту, вызывающий внезапную массовую гибель скворцов в Германии. Хотя люди могут заразиться вирусом Усуту, они редко заболевают.

Ошибочная диагностика и задержка выявления

Различить два вируса на основе анализа ДНК-секвиencing может быть сложно и не всегда удается. Времязатратные тесты также могут привести к задержке нескольких недель между сбором образцов и получением окончательного результата путем секвенирования вируса. Таким образом, возможно, что уже есть множество невыявленных инфекций из-за этой задержки.

Примерно 80% инфекций ВЗН протекают бессимптомно, и у 20% людей наблюдаются легкие неспецифические симптомы, такие как лихорадка или сыпь на коже, которые часто остаются незамеченными.

Заболевание Западного Нила может приводить к тяжелым и смертельным случаям, в основном затрагивая пожилых людей с предшествующими заболеваниями, составляющих менее 1% всех инфекций.

Возможное распространение в городских районах

Если вирус начнет распространяться в густонаселенном районе Рейн-Майн, ожидается значительное увеличение числа человеческих случаев, согласно экспертам. В настоящее время комары в этом районе, скорее всего, свободны от вируса, несмотря на благоприятные климатические условия, но эта ситуация, скорее всего, изменится со временем.

В прошлом году в Германии было зарегистрировано 7 случаев передачи ВЗН через местных комаров, и 17 случаев в предыдущем году. Эксперты прогнозируют увеличение числа случаев в ближайшие годы из-за улучшающихся условий для вируса в результате изменения климата, а также более крупные вспышки, происходящие на юго-востоке Европы.

ВЗН происходит из Африки, как сообщил FLI. Он был обнаружен в районе Западный Нил в Уганде в 1937 году и появился в Европе впервые во Франции в начале 1960-х годов. В Германии вирус был идентифицирован у птицы впервые в августе 2018 года.

Комары и птицы могут передавать вирус, но ни люди, ни другие млекопитающие не могут. Их называют "конечными хозяевами". Заболевание Западного Нила является одним из немногих комариных заболеваний в Европе. RKI зарегистрировал первые человеческие инфекции из-за местной передачи комарами в 2019 году.

Возможное влияние задержки диагностики из-за трудностей различения между ВЗН и вирусом Усуту может привести к многочисленным невыявленным инфекциям. Увеличение акцента на образование о симптомах и важности сообщения о потенциальных случаях может способствовать раннему выявлению и управлению.

Кроме того, прогнозируемый рост случаев вируса Западного Нила в городских районах, в частности, в районе Рейн-Майн, подчеркивает необходимость всеобъемлющего образования общественного здравоохранения о комариных заболеваниях и защитных мерах для снижения рисков.

Изначально попавший из Африки, вирус Западного Нила распространяется в основном через укусы инфицированных москитов.

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