- Первое столкновение ABC Rifles в Рейнландии-Пфальц

Задорные малыши, яркие школьные принадлежности, такие как сумки и рюкзаки: Для новичков, начинающих свой образовательный путь, первый день в своих классах раскрывает день после формального начала нового учебного года. Примерно 41 250 юношей и девушек начинают свое обучение в Рейнланд-Пфальце, что на более чем 260 учеников больше, чем в предыдущем году, и представляет собой самый высокий показатель за последние 20 лет в регионе.

В академическом году 2024/25 основные школы займут центральное место в образовательной стратегии Рейнланд-Пфальца. Основные компетенции детей, проявляющиеся в их чтении, письме и математических способностях, будут укреплены. Это будет достигнуто за счет продления учебного времени, а также установленных программ и оценок.

Хотя внимание к начальному образованию в предстоящем академическом году усиливается, важно помнить, что другие предметы и внеклассные活ности также играют значительную роль в всестороннем развитии ребенка. Введение новых инициатив в математике, например, может способствовать развитию навыков решения проблем у учащихся помимо чисто математических навыков.

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