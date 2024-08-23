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КультураНовостиОтпуск

Первое собрание после летних каникул

Каникулы принца Уильяма в августе заканчиваются 5 сентября, после чего он направится к своей первой обязанности после отпуска в галерее в Лондоне.

 and  Elizabeth Wells
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- Первое собрание после летних каникул

Князь Уильям (42) готовится вернуться к работе в ближайшее время. Согласно расписанию королевской семьи, будущий король посетит Галерею Саатчи в Лондоне 5 сентября. Специальная выставка, названная "Бездомность: переосмыслена", входит в инициативу Homewards, посвященную бездомности в Великобритании и рассказывающую истории людей, столкнувшихся с ней, через их собственные произведения искусства.

Homewards, как сообщается, является пятилетним проектом, финансируемым благотворительной организацией Князя Уильяма, Королевским фондом, направленным на помощь бездомным. Цель выставки - рассказать вдохновляющие истории, "улучшить понимание бездомности в стране и вселить надежду на то, что она может быть преодолена", как указано на сайте Homewards.

Произведения искусства бездомных, детей и знаменитых художников

Во время своего визита Князь Уильям пообщается с бездомными художниками и людьми, чьи жизненные истории отражены в некоторых произведениях искусства. Он также поговорит с детьми и подростками, проявившими творчество на тематическом мастер-классе. Выставка также представит произведения искусства таких известных художников, как Марк Квинн (60), Филип Колберт и Рэнкин (58), известный как фотограф "Германии Следующая топ-модель" Хайди Клум (51). Выставка продлится до 20 сентября.

Это мероприятие станет первой публичной appearances для Князя Уильяма после посещения матча UEFA между Англией и Испанией в Берлине 14 июля, на котором он присутствовал со своим сыном Принцем Джорджем (11). В настоящее время он наслаждается небольшим перерывом в замке Балморал в Шотландии с Принцессой Кэтрин (42) и их детьми, Принцем Джорджем, Принцессой Шарлоттой (9) и Принцем Луи (6).

После своего короткого отдыха в замке Балморал Князь Уильям вернется к общественным мероприятиям, посетив Галерею Саатчи 5 сентября на выставке "Бездомность: переосмыслена". Этот отпуск, как он отмечает, служит освежающим периодом перед возвращением к работе, связанной с инициативой Homewards, направленной на ликвидацию бездомности в Великобритании.

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