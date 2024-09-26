Первое собрание парламента Тюрингии начинается с споров.

В Эффертe, только что избранный ландтаг Тюрингии проводит свою первую сессию. Ответственность за избрание руководства парламента лежит на члене AfD, но даже составление повестки дня представляет собой вызов. Сессия превращается в борьбу за власть между AfD и оставшимися четырьмя партиями.

Месяц спустя после выборов эта первая ассамблея представляет собой избрание нового президента парламента. Процесс начинается с составления списка членов и установления полномочий принятия решений. Однако разногласия по поводу повестки дня между AfD и остальными привели к преждевременному конфликту. В ответ сессия была прервана старшим представителем AfD Юргеном Треутлером из-за разногласий по поводу повестки дня, и сессия продлилась всего 11 минут.

Непосредственно после начала сессии Треутлер произнес свою вступительную речь. Он подчеркнул доминирование AfD и принял традиционную практику, дающую им первоочередное право на пост президента парламента, гарантируя стабильность большинства парламента. Он предупредил о нарушении этой нормы, утверждая, что это подорвет демократический строй.

Избранные законодатели были призваны открыто и уважительно относиться к результатам прошлых выборов, уважая волю народа. Треутлер подчеркнул важность соблюдения политической культуры и поддержания демократии.

После речи Треутлера фракция ХДС reintroduced motion для установления полномочий парламента. Сессия снова была прервана. В соответствии с парламентскими правилами, AfD вначале имеет право выдвигать кандидатов на пост президента из-за своего статуса самой сильной силы. Они выдвинули свою члена, Вiebке Мухсал, на эту должность. В прошлом Мухсал уже сталкивалась с обвинениями в мошенничестве, что привело к денежному штрафу.

ХДС и СВП требуют изменения правил

Избрание руководства парламента оказывается сложным. Оставшиеся фракции - ХДС, СВП, СДПГ и Левая - отказываются принимать политика AfD на руководящей должности и требуют изменения правил для этого голосования. Перед запуском ХДС и СВП стремились изменить парламентские правила, позволяя всем фракциям предлагать кандидатов с первого голоса. Текущая процедура сохраняет это право за самой сильной фракцией в первых двух раундах, где кандидат, получивший больше голосов "за" чем "против", избирается.

С предложенным изменением правил другие партии стремятся предотвратить занятие AfD политиком высшей должности и предотвратить заторы, такие как прерывания. ХДС предложил своего члена Тадеуса Кёнига в качестве кандидата на выборах президента ландтага, в то время как AfD уже отвергла изменения правил.

Сильно критикуемая речь Треутлера

Ремарки Треутлера во время первой сессии парламента вызвали значительную критику. Лидер ХДС Марио Войт заявил, что спикер должен сохранять нейтралитет, чего Треутлер не сделал. В ответ на это ХДС tweeted: "Парламентский спикер AfD не должен искажать якобы 'волю избирателей' в пользу самой сильной фракции. Разве они не знают, что для парламентского большинства требуются голоса?"

Рамelow: "Приемлемые границы" нарушены

Министр-президент Тюрингии Бодо Рамelow обвинил Треутлера в нарушении приемлемых границ, ссылаясь на Эдуарда Шпрангера. Рамelow подчеркнул положительное отношение Шпрангера к националистической революции и его исключение евреев из общества Гёте в 1938 году.

Перед сессией Рамelow назвал предложение AfD избрать Вiebке Мухсал президентом ландтага "немыслимым", заявив о их непрекращающемся неуважении к конституционной институции. "Как легитимно избранный представитель, я не могу поддержать человека Вiebке Мухсал", - заявил он.

С вступлением нового парламента истекает срок действия правительства красных-зеленых, возглавляемого министром-президентом Рамelow. Однако в соответствии с конституцией государства члены правительства сохраняют свои обязанности до тех пор, пока их преемники не вступят в должность. Рамelow представил соответствующие документы своему кабинету в Эффертe в четверг утром.

В ходе последующего дебатов ХДС и СВП предложили изменить правила для демократизации избрания руководства парламента, стремясь предотвратить занятие политиком AfD высшей должности. Несмотря на оппозицию AfD, ХДС выдвинул своего члена Тадеуса Кёнига в качестве кандидата на выборах президента ландтага.

Критика в адрес речи Треутлера продолжалась, с критикой лидера ХДС Марио Войта за отсутствие нейтральности и твитом ХДС о том, что парламентский спикер AfD не должен манипулировать якобы "волю избирателей" в пользу самой сильной фракции.

Читайте также: