Первое кино было очень болезненным.

Никлас Фюллькруг, игрок национальной сборной Германии, столкнулся с неудачей в своем дебюте за "Вест Хэм Юнайтед" в Премьер-лиге. Команда проиграла свой первый матч сезона "Астон Вилле", участнику Лиги чемпионов, со счетом 1:2 (1:1).

Фюллькруг, перешедший в "Вест Хэм" из "Боруссии Дортмунд" за €27 млн, ждал своего выхода на поле Премьер-лиги до 73-й минуты. Зрители на стадионе, насчитывавшие 62 000 человек, приветствовали его громкими криками, но радость Фюллькруга была недолгой, так как Джон Дюран забил победный гол за "Астон Виллу" всего несколько минут спустя. Гол был забит с подачи бывшего товарища по команде Фюллькруга, Иана Маатсена, с которым он играл в "Боруссии Дортмунд" в прошлом сезоне. Амаду Онайя открыл счет для "Виллы" на 4-й минуте, но Лукас Пакета сравнял счет для "Вест Хэма" с пенальти на 37-й минуте.

"Все в порядке, что я не играл"

Позже в интервью Sky Фюллькруг признался: "Конечно, это разочаровывает, особенно дома, где мы должны были хотя бы сыграть вничью". Он принял свой поздний выход на замену с достоинством, выразив свои амбиции: "Я тренировался с командой всего полторы недели. Так что все в порядке, что я не играл. Я еще не знаю всех процедур. Но, конечно, моя цель - играть. Это ясно". Кроме безобидного удара головой в компенсированное время, у Фюллькруга не было других значительных моментов в его первых минутах в Премьер-лиге.

Тренер Хулен Лопетеги, укрепивший свой состав летом за более чем €120 млн, был недоволен поражением, которое главным образом было связано с плохой игрой обороны. Он сказал: "Это разочаровывает нас и наших болельщиков. У нас были высокие ожидания и амбиции на этот матч. Нам нужно извлечь уроки из наших ошибок и держаться за свои сильные стороны".

Фюллькруг остается оптимистичным, сказав: "Я думаю, мы были равны сегодня. У нас есть над чем работать и над чем улучшать. Это хорошая отправная точка для сезона".

Несмотря на неудачу, Фюллькруг выразил свою любовь к футболу, сказав: "Я всегда получал удовольствие от игры в футбол, и я продолжу это делать". В предстоящих матчах он надеется больше contribu

Читайте также: