- Первичный кандидат от Социалистической партии, Катя Вольф, была отменена на пост, избранный прямым путем.

В избирательном округе Ворбург II в Тюрингии председатель партии и основной кандидат от Левых, Катя Вольф, к сожалению, не смогла получить прямое место в ландтаге. Она получила 28,2% голосов, значительно отставая от Ульрике Яри из ХДС, которая набрала 42,4%.

С учетом этих результатов, Вольф, скорее всего, попадет в парламент через партийный список, так как она была представителем Левых с 1999 по 2012 год.

После своего срока мэра в Айзенахе в 2012 году Вольф успешно защитила свою позицию на выборах 2018 года. Однако она решила не баллотироваться на местных выборах 2022 года и неожиданно присоединилась к Альянсу Сахра Вальгенкнехт, где была избрана председателем партии и основным кандидатом.

Несмотря на то, что Вольф не получила прямое место в ландтаге, ее сильная поддержка внутри Альянса Сахра Вальгенкнехт, скорее всего, гарантирует ей место в Тюрингенском парламенте через партийный список. Независимо от результатов выборов в ландтаг, политическая карьера Вольф в Тюрингии продолжается как председатель Альянса Сахра Вальгенкнехт.

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