- Первая женщина-лидер заводского совета Volkswagen - это кто?

В стратегии автопроизводителя Вольксваген (VW) по сокращению расходов на миллиарды евро проверяется сила председателя профсоюзного комитета: Первой женщиной, возглавившей профсоюзный комитет компании, стала Даниэла Кавалло. 49-летняя Кавалло имеет богатый опыт работы в компании на высоких должностях.

Ее карьера началась в 1994 году, когда она проходила практику по управлению промышленным бизнесом в Вольксвагене. В 1999 году Кавалло была избрана доверенным лицом и присоединилась к профсоюзному комитету через три года.

В 2013 году, будучи членом исполнительного комитета профсоюзного комитета, она возглавила координационную группу с примерно 7000 сотрудниками и стала членом центрального профсоюзного комитета и председателем комитета по основным правилам трудовых отношений, занимаясь вопросами оплаты труда и политики персонала.

В начале 2019 года Кавалло стала заместителем председателя центрального и групповых профсоюзных комитетов и возглавила профсоюзный комитет в Вольфсбурге и центральный профсоюзный комитет в конце апреля 2021 года. Она сменила Бернда Остерлоха в наблюдательном совете и президиуме. В мае 2021 года она была избрана первой женщиной, возглавившей группу профсоюзных комитетов.

В качестве председателя профсоюзного комитета Кавалло играет важную роль в формировании стратегии компании, особенно в переходе к электромобильности и цифровой трансформации. Ее приоритет - защищать рабочие места и вовлекать сотрудников в динамично меняющемся рынке.

Женщины в Вольксвагене следят за лидерством Даниэлы Кавалло как первой женщины-председателя профсоюзного комитета компании. Ее фокус на защите рабочих мест и вовлечении сотрудников в переход к электромобильности и цифровой трансформации, вероятно, вдохновит других женщин в автомобильной промышленности.

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