Первая в истории олимпийская призерка Синди Нгамба надеется вдохновить миллионы людей

Родившись в Камеруне, Нгамба столкнулась со многими трудностями в детстве. В возрасте 11 лет она переехала в Соединенное Королевство в поисках лучшей жизни. По прибытии ей было сложно получить гражданство, и из-за проблем с документами она была отправлена в лагерь для интернированных.

Примерно в 15 лет она открыла для себя свою страсть к боксу. "Каждый день - это день обучения в боксе. У вас бывают взлеты и падения, как и в жизни в целом", - сказала Нгамба корреспонденту CNN Спорт Эмме Дэвис.

Бокс не только помог ей ментально, но и стал жизненно важной опорой в новой реальности. "Каждый раз, когда я боксирую, я думаю о моментах, когда я чувствовала себя бессильной. Все, что мне нужно сделать, это просто войти в ринг и обменяться ударами с противником. Это никогда не было так тяжело, как когда я проходила через свои проблемы с иммиграцией и находилась в лагере для интернированных.

"Бокс помог мне и моему психическому здоровью. Я смогла встретить новых людей, узнать о себе многое и путешествовать по всему миру", - добавила Нгамба.

Она быстро поднялась по карьерной лестнице и начала выигрывать национальные титулы. Сейчас, в 25 лет, она тренируется и борется в составе сборной Великобритании по боксу, но несмотря на неоднократные попытки, ей все еще не удалось выиграть свою борьбу за британское гражданство. Нгамбе был предоставлен статус беженца на основе ее сексуальной ориентации, так как однополые отношения являются незаконными в Камеруне.

Команда Олимпийских беженцев

Команда Олимпийских беженцев дает возможность спортсменам-беженцам принять участие в самом престижном спортивном состязании. Состоящая из 37 спортсменов на этих Играх, команда хочет показать миру, что беженцы обогащают общество.

"Мы должны приветствовать беженцев, потому что они являются активом для наших общин. Они могут действительно внести свой вклад и стать замечательными примерами для подражания, как Команда Олимпийских беженцев", - сказала Юсра Мардини, бывшая олимпийская беженка, добрый посол UNHCR и героиня документального фильма Netflix "Пловцы".

"Эти спортсмены могут потерять все, и им придется начать все сначала с нуля в новой стране. им придется заводить новых друзей, учить язык, снова чувствовать себя как дома. Спорт может стать их спасением, независимо от того, поможет ли он с психическим здоровьем, травмой или построением самооценки снова", - добавила Мардини.

Глобальный кризис беженцев

Бронзовая медаль Нгамбы является знаменательным моментом для Команды Олимпийских беженцев и служит вдохновением для миллионов перемещенных лиц по всему миру.

"Эта медаль означает, что я просто человек, как и любой другой здесь. Я прошла через так много препятствий. Но я устояла и держала голову высоко. И я вышла победителем", - сказала Нгамба.

"Я надеюсь, что, выиграв медаль на Олимпийских играх, представляя беженцев по всему миру, люди увидят нас как спортсменов, которые голодны и хотят добиться успеха для себя".

Высокий комиссар ООН по делам беженцев (УВКБ) объявил, что к маю 2024 года во всем мире насчитывалось 120 миллионов вынужденно перемещенных лиц, что является рекордом.

Растущее напряжение

Следом за победой Нгамбы в бронзовой медали произошел трогательный момент, когда член команды GB по боксу Льюис Ричардсон поделился своим флагом Союза Джек с соратником по боксу во время празднований в Париже.

"Это значило для меня весь мир", - сказала она. "Льюис, я и многие из боксеров GB делили ринг. Они всегда относились ко мне как к семье, часть боксерской команды. И иметь возможность поделиться этим моментом с ним, зная, через что мы прошли, через что он прошел и через что я прошла, было очень эмоционально".

Победа Нгамбы происходит на фоне растущей антииммигрантской риторики во многих странах, в том числе в Великобритании.

Страна в настоящее время переживает самый серьезный внутренний беспорядок за последние десять лет после вспышек праворадикального, антииммигрантского насилия по всей стране. Протесты вспыхнули в конце июля после кампании дезинформации, спровоцированной гневом из-за нападения с ножом, в результате которого погибли трое детей в Саутпорте, северной Англии.

В резком контрасте с этими протестами присутствие Нгамбы на подиуме Олимпиады демонстрирует вклад беженцев во многих областях. Первая в истории медаль Команды Олимпийских беженцев символизирует не только стойкость Нгамбы, но и всех беженцев, стремящихся к лучшему будущему.

Бокс стал для Нгамбы источником силы и стабильности в новой реальности, предоставляя ментальное облегчение и служа средством преодоления своих иммиграционных проблем.

Успех Команды Олимпийских беженцев, продемонстрированный бронзовой медалью Нгамбы, подчеркивает ценный вклад перемещенных спортсменов в общество и бросает вызов негативным представлениям о беженцах.

Читайте также: