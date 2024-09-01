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Первая неделя осени демонстрирует переход к изменчивости, оставаясь в целом теплым.

Началась метеорологическая осень. Предстоящая неделя обещает затянувшееся летнее тепло и непостоянную погоду.

 and  Anne Legman
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В середине недели ожидается похолодание в западных регионах, но в целом по стране сохраняется...
В середине недели ожидается похолодание в западных регионах, но в целом по стране сохраняется теплая погода, характерная для позднего лета.

- Первая неделя осени демонстрирует переход к изменчивости, оставаясь в целом теплым.

Несмотря на осеннее начало, температура все еще держится теплая – но впереди грядут сильные штормы. "В ближайшую неделю ожидаются продолжительные периоды тепла до жары, но также будет расти непредсказуемость погоды", - заявил метеоролог Флориан Бильгери из немецкого метеорологического службы (DWD) в Оффенбахе. Приходящий с запада циклон обеспечит шансы на дожди и грозы. По словам метеоролога, "в понедельник на юге и западе ожидаются дожди и грозы, которые затем продвинутся на восток и север во вторник".

Грозы и проливные дожди ожидаются в первую очередь в понедельник днем на юге и западе, сопровождаемые частыми дождями и мощными грозовыми разрядами. На северо-востоке же можно ожидать много солнца и сухости. Максимальные температуры составят 25-32°C, самые жаркие места на западе и юго-западе. У берегов температура упадет примерно до 22°C.

Во вторник дожди и грозы продвинутся на восток по всей Германии, повышая риск сильных штормов из-за обильных осадков. От Ворпommern до юго-восточной Баварии небо останется ясным и сухим. Температура останется высокой, от 25 до 30°C и до 33°C на востоке.

В среду ожидается теплая позднелетняя погода, но дожди и грозы могут усилиться, принося сильный дождь, ветра и град. "В середине недели температура существенно упадет, особенно на западе", - сообщил Бильгери. Ожидаются температуры от 24°C в районах Эмс и Рейна до 34°C вокруг Шпре. "Однако мы можем ожидать в основном теплая позднелетняя погода во второй половине недели", - заключил метеоролог.

Прогноз метеоролога о сильных штормах совпадает с ожиданием гроз и проливных дождей, в первую очередь в понедельник днем на юге и западе. Поскольку температура продолжает держаться теплой, меняющиеся погодные условия делают необходимым внимательно следить за погодой.

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