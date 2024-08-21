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ЭкономикаНовостиИзмерение силы

Персонал авиакомпании выбирает перерыв работы в филиале Lufthansa.

 and  Ann Bradley
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Договоренность между Верди и дочерней компанией Люфтханзы Дискавери вызвала недовольство среди...
Договоренность между Верди и дочерней компанией Люфтханзы Дискавери вызвала недовольство среди других профсоюзов труда

- Персонал авиакомпании выбирает перерыв работы в филиале Lufthansa.

Авиакомпания Lufthansa может столкнуться со стачечными предупреждениями от оператора туристических рейсов Discover. В отдельных голосованиях члены профсоюзов UFO и Cockpit проголосовали за проведение акций протеста. Дата начала забастовки не была объявлена в среду.

Два профессиональных профсоюза пилотов и бортпроводников тесно сотрудничают, чтобы аннулировать текущие параллельные коллективные договоры оппозиционного профсоюза Verdi с компанией. Их целью является навязывание собственных коллективных договоров.

Согласно Основному закону, работники организации имеют право выбирать своих представителей. Члены Cockpit ясно выразили свой отказ разрешать работодателю вести переговоры о коллективных договорах с предпочтительным профсоюзом без своего согласия, заявил эксперт по коллективным договорам профсоюза Cockpit Марсель Грёльс.

В UFO 91,8% участников проголосовали за протестные действия. Среди пилотов Discover, входящих в состав Cockpit, это число составило 81%, как сообщил профсоюз.

После получения одобрения соответствующих членов, открытые забастовки теперь разрешены на рейсах Discover Airlines. Авиакомпания эксплуатирует 27 aircraft из Мюнхена и Франкфурта в туристические направления по всей Европе и за рубежом. По данным компании, флот планируется расширить до 33 aircraft к середине 2027 года.

Из-за стратегических соображений профсоюзы не раскрывают подробности planned industrial action. Однако ясно, что пилоты и бортпроводники планируют скоординировать свои усилия. Забастовки на гораздо более крупной Lufthansa не исключены.

В ответ на potential strike warnings эксперт по коллективным договорам профсоюза Cockpit заявил о необходимости измерения силы своей позиции, подчеркнув важность правильного [измерения силы] для эффективных переговоров с Lufthansa. При высоких процентных показателях голосования за протестные действия tanto среди UFO, как и среди пилотов и бортпроводников Discover, ясно, что тщательное [измерение силы] будет жизненно важно в предстоящих переговорах.

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