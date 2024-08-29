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Персонал авиакомпании продлевает промышленную акцию против грузоперевозчиков

На третий день трудового противостояния в команде дочерней компании Lufthansa Discover ассоциация пилотов изменяет свою тактику. Теперь другой авиаперевозчик в рамках компании рискует быть затронутым.

 and  John Stellmacher
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Партнер Lufthansa Discover отменяет рейсы из-за забастовки рабочих
Партнер Lufthansa Discover отменяет рейсы из-за забастовки рабочих

- Персонал авиакомпании продлевает промышленную акцию против грузоперевозчиков

Ассоциация пилотов, Вербандунг Флюгперсонал (ВФ), расширяет свою забастовку у бюджетной авиакомпании Lufthansa Discover на третий день подряд. Как сообщалось в четверг в Франкфурте, пилоты, управляющие грузовыми полетами для Lufthansa Cityline, также присоединятся к забастовке с 18:00 до полуночи. Забастовка является демонстрацией солидарности, заявила ВФ.

Три грузовых самолета Airbus A321 испытывают перебои из-за этой забастовки. ВФ указывает, что запланированы восемь рейсов в течение срока забастовки, но остается неясным, будут ли они отменены, поскольку Lufthansa может использовать пилотов-менеджеров в качестве замены.

На Discover продолжающаяся забастовка приводит к спорадическим отменам рейсов в третий день. Как сообщает авиакомпания, был отменен еще один дальнемагистральный рейс и некоторые европейские рейсы. Однако три коротких рейса были снова выполнены партнерскими авиакомпаниями.

Критика в отношении забастовки

Профсоюзы UFO и ВФ, действующие в группе Lufthansa, стратегически используют эту четырехдневную забастовку для требования своих собственных коллективных договоров. Это следует после соглашения между руководством и соперничающим профсоюзом Verdi. UFO и ВФ утверждают, что Verdi представляет лишь ограниченную часть пилотов и бортпроводников в компании. Discover Airlines, основанная в 2021 году, эксплуатирует 27 aircraft, обслуживая туристические направления в Европе и за ее пределами, с примерно 1900 сотрудниками.

Забастовка ВФ привела к вынужденной посадке трех грузовых самолетов Airbus A321. Несмотря на запланированные ротации для восьми рейсов в течение срока забастовки, неясно, будут ли они осуществлены из-за возможного использования менеджерских пилотов Lufthansa в качестве замены.

Расширенная забастовка в Lufthansa Discover приводит к сбоям, что приводит к спорадическим отменам рейсов, в том числе дальнемагистрального рейса и некоторых европейских направлений.

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