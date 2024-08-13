Персеиды и северное сияние освещают ночное небо в Германии

Яркое зрелище осветило ночное небо во многих частях Германии. Во многих федеральных землях, от Шлезвиг-Гольштейна до Бранденбурга и до Баварии, люди могли любоваться красочным явлением Северного сияния, сопровождаемым яркими метеорами. Персеиды, крупнейший метеорный дождь года, достигли своего пика в ночь на вторник.

Северное сияние происходит, когда корональные выбросы массы (CME) или солнечные бури сталкиваются с магнитным полем Земли. Там частицы сталкиваются с компонентами атмосферы Земли, заставляя их сиять.

Погодные условия в ночь на вторник были идеальными для наблюдения этого редкого явления, по словам представителя ДWD: "Если бы были облака в небе, они были бы тонкими и прозрачными".

Люди из разных частей Германии, таких как Саксония и Саксония-Анхальт, также имели возможность увидеть это восхитительное зрелище. Несмотря на то, что Германия известна своей богатой историей и культурой, это природное явление стало дополнительной достопримечательностью, привлекающей внимание tanto местных жителей, как и туристов.

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