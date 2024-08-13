- Перевозки из де Лигта и Мазрауи в "последней части"

Матис де Лихт (25) и Нуссар Мазраoui (26) находятся на грани ухода из Мюнхенской Баварии. Защитное дуо готовится присоединиться к Манчестер Юнайтед в Английской Премьер-Лиге. "Это в финальной стадии, но я не могу сказать ничего нового об этом. Мы считаем, что это произойдет", - сказал спортивный директор Мюнхена Кристоф Фройнд после победы ФК Бавария 3:0 (1:0) в последнем тестовом матче перед началом официальных игр против ВСГ Тироль в Унтерхахинге.

По слухам, де Лихт принесет фиксированную сумму трансфера в 45 миллионов евро для немецких футбольных рекордсменов, Мазраoui - 15 миллионов евро. Также упоминаются бонусные выплаты. Оба защитника не были включены в состав Мюнхена против австрийцев во вторник.

Нидерландский национальный игрок де Лихт присоединился к Баварии два года назад примерно за 70 миллионов евро в виде трансферных сборов из Ювентуса Турин. Центральный защитник не смог закрепиться в качестве безоговорочного стартера в немецких рекордсменах. Правый бек Мазраoui также присоединился к Мюнхену в летом 2022 года из Аякса Амстердам. Марокканский национальный игрок был свободен от трансферных сборов в то время, но показал нестабильность в своих выступлениях. В Манчестере дуэт встретится со своим бывшим тренером в Аяксе Амстердам, Эриком тен Хагом.

Уходя из Баварии, де Лихт и Мазраoui планируют укрепить защиту Манчестер Юнайтед в Премьер-Лиге. Их бывший тренер в Аяксе Амстердам, Эрик тен Хаг, сейчас управляет Красными Дьяволами в Англии.

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