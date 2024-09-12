Перевозка раненых украинских солдат на борту медицинского эвакуационного поезда, предназначенного для чрезвычайных ситуаций

В составе украинских вооруженных сил, она ухаживает за одними из самых тяжелобольных пациентов. Это сложная работа, и она делает это, находясь на высокоскоростном поезде.

CNN получила эксклюзивный доступ к медицинскому эвакуационному поезду, используемому украинской армией для перевозки раненых солдат с передовых позиций в больницы по всей стране. Этот мобильный госпиталь — один из нескольких, работающих по всей стране, стал жизненно важной частью системы здравоохранения Украины, которая серьезно пострадала из-за почти двухлетней жестокой войны России. Из-за секретности своих операций CNN не раскрывает маршрут поезда и не называет имена всего персонала.

Многие города на востоке Украины сталкиваются с нехваткой больничных коек для размещения почти постоянного потока раненых с передовых позиций. Однако освобождение места требует перевозки даже самых тяжелобольных пациентов, многих из которых переводят в отдаленные места, часто на сотни миль.

Длительные поездки скорой помощи слишком рискованны для людей в критическом состоянии, а перелет на вертолете слишком опасен из-за господства России в небе над Украиной.

Поезд служит спасательным кругом.

"Мы можем здесь практически все делать. Это полностью функционирующее отделение интенсивной терапии", — сказал Олег, капитан медицинских сил Украины и главный врач поезда, говоря с CNN.

Он объяснил, что его область, военная медицина, в основном связана со стабилизацией и эвакуацией пациентов в безопасное место, а не с лечением. Его обязанности на поезде — это лишь один аспект более широкой медицинской цепи, которая начинается, когда солдат получает ранение.

"Самое сложное — эвакуировать с передовых позиций", — признался он. "Медики, работающие на передовых позициях, умирают, как и солдаты".

Установка отделения интенсивной терапии на движущемся поезде — это уникальный и сложный проект, требующий участия многих людей.

Олег поделился, что более 90% его пациентов получили множественные осколочные ранения. Многие перенесли ампутации, и несколько находятся на аппаратах искусственной вентиляции легких и других аппаратах жизнеобеспечения. У всех на руках написаны номера, указывающие, в какой части длинного эвакуационного поезда им нужно разместиться.

"Мы очень ограничены в своих возможностях здесь... Если что-то произойдет, я не могу вызвать внешнего консультанта", — сказал он.

"Могут проводиться небольшие операции для остановки кровотечения. Мы не можем проводить операции на брюшной полости или груди. Мы должны быть осторожными при выборе пациентов", — добавил он.

Евгений, который получил серьезные ранения при взрыве беспилотника за два дня до эвакуации, был одним из пациентов в поезде отделения интенсивной терапии.

У него были множественные осколочные ранения, голова была перевязана, а две большие раны на груди и животе были покрыты свежими повязками. С помощью кислородной назальной канюли Евгений сказал CNN, что считает себя счастливчиком, так как единственный выживший из атаки возле Бахмута на востоке Украины. Он сказал, что собирается скрывать свои раны от семьи, пока не выздоровеет полностью.

Самый важный поезд Украины

Железнодорожный госпиталь является свидетельством изобретательности, которой мир восхищается с начала этого конфликта.

Олег Перцовский, CEO пассажирских операций на украинских железных дорогах, сказал CNN, что Украина не имела никаких медицинских вагонов, когда Россия начала полномасштабное вторжение в феврале 2022 года.

"Так что мы увидели, что раненых солдат буквально выталкивали в окна (обычных поездов). И мы поняли, что нужно что-то сделать... и начали переоборудовать наши обычные вагоны, которые в мирное время просто перевозили туристов в Карпаты", — сказал он CNN после прибытия одного из медицинских поездов.

Чтобы минимизировать раскачивание, поезд движется со скоростью около 80 километров (50 миль) в час, что составляет примерно половину скорости обычного поезда. Он также имеет приоритет над всеми другими поездами, включая любые специальные VIP-поезда с иностранными чиновниками.

Тем не менее, отделение интенсивной терапии остается неустойчивым из-за постоянной тряски. Каждое оборудование, каждая кровать и каждый пищащий аппарат должны быть закреплены на полу, а члены экипажа должны быть особенно осторожными при уходе за пациентами.

Поезда скорой помощи впервые использовались во время Крымской войны в 1850-х годах, но с тех пор они сильно эволюционировали. Современные украинские версии оснащены аппаратами искусственной вентиляции легких, аппаратами жизнеобеспечения, ультразвуковыми сканерами и портативными кондиционерами, которые регулируют температуру даже в самые жаркие дни.

Каждый вагон работает независимо от генераторов — важная функция безопасности в свете частых российских атак на инфраструктуру энергоснабжения Украины, сказал Перцовский.

Но именно мелкие штрихи делают эти поезда уникальными.

В каждом вагоне висят рисунки детей и украинские флаги, принося некоторое утешение раненым и измученным пассажирам. Слепцы на каждом окне выполнены в виде национального символа Украины, трезубца, чтобы он оставался видимым для солдат, лежащих в постели.

Двойной взгляд на развертывание

Поезд дает краткий взгляд на разрушительное воздействие войны. Вместе путешествуют как опытные ветераны, так и новички, все связаны ранами и болью.

В тихой задумчивости на своей кровати Олег казался уставшим даже до начала поездки. Он сказал CNN, что получил ранения в результате взрыва российского беспилотника.

"Они сбросили гранату. Я был оглушен. У меня осколки в руках, плечах и спине", — сказал он, добавив, что ударная волна также повредила его слух.

Олег, сорокапятилетний электрик и отец двоих детей, был мобилизован восемнадцать месяцев назад и служил в качестве противотанкового орудия в пехотном батальоне в Донецкой области. За все время своей службы он провел всего сорок пять дней вне передовых позиций.

Дух высок, но все вымотаны, - сказал он, уставившись в пустоту, пока поезд продолжал свой путь.

Такой задумчивый комментарий прозвучал от человека, известного под кодовым названием "Оптимист".

Президент Украины Владимир Зеленский открыто признал трудности пополнения истощенных рядов военной силы, лишив солдат передышки.

На пресс-конференции в прошлом месяце Зеленский сказал, что набор новых солдат набирает обороты. "Некоторые ротации уже начались. Я бы не назвал их полноценными ротациями, но это шаг вперед, и это важно", - отметил он.

Утомление начинает сказываться на моральном состоянии солдат на передовой. В прошлом месяце CNN сообщало о разговорах с многочисленными украинскими командирами и офицерами, которые выразили обеспокоенность дезертирством и недисциплинированностью, особенно среди новобранцев.

Рядом находился Станислав, доброволец, который записался всего три месяца назад. Он тоже был ранен, удар дрона оставил его с пробитым легким, сломанными ребрами и другими травмами.

В отличие от Олеksandra, Станислав проявил стойкий дух. "После моей травмы моя решимость только окрепла", - сказал он CNN, улыбаясь.

В спортивной майке и шортах, он был непреклонен в своей вере в победу Украины, несмотря на численное и огневое преимущество России.

"Они полагаются на количество, а мы - на качество", - заявил он.

Цена войны

По мере того, как путешествие поезда подходило к девятому часу, оно finally прибыло на железнодорожный вокзал города под покровом ночи. Длинная очередь скорых ожидала пациентов, отмечая конец их железнодорожного путешествия, но начало пути к выздоровлению. Некоторые из них, возможно, никогда не оправятся от своих ран.

Ольга, медсестра из отделения интенсивной терапии, готовилась передать своих пациентов медикам на платформе, завершая свою дневную работу.

Она присоединилась к военным в качестве гражданской медсестры в 2015 году, через год после конфликта между пророссийскими сепаратистами и Украиной в восточных регионах страны и незаконной аннексии Крыма Кремлем. Она вступила в армию в 2016 году и служила с тех пор, взяв кратковременный отпуск в 2022 году.

После окончания своей смены она рассказала CNN, что обращение с тяжело больными солдатами, возвращающимися с передовой, было самым сложным аспектом ее работы.

"Однако мы имеем возможность оказывать немедленную помощь нашим защитникам 24/7, и это самая благодарная часть", - призналась она.

Когда скорые уехали, а поезд покинул станцию, Перцовский, начальник железной дороги, наконец-то вздохнул с облегчением. Медицинский поезд считается потенциальной целью для Москвы, и недавние атаки на близлежащие железнодорожные станции и инфраструктуру усилили опасения.

Стоя на платформе, после того как он наблюдал за поездом, полным новобранцев, отправляющимся в противоположном направлении, он размышлял о ужасах конфликта.

"Утром я вижу, как эти молодые люди прощаются со своими отцами, идут на фронт. А потом вижу их возвращение... либо без сознания, либо искалеченными, и кажется, что цена войны невообразимо высока. Это похоже на безостановочную ленту конвейера".

В этом отчете также приняли участие корреспонденты CNN Виктория Бутенко и Ольга Коновалова.

Несмотря на сложные обстоятельства, многие города в Европе, в частности восточная Украина, сталкиваются с трудностями в обеспечении достаточного количества больничных коек для постоянного потока раненых с передовой. Из-за рисков длительных поездок скорой помощи и ограниченных возможностей вертолетов из-за авиационного превосходства России поезд служит жизненно важной связью, перевозящих тяжелобольных пациентов по стране.

Читайте также: