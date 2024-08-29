- Перевод защитника Риша из Ульма в Дрезден

Саша Риш переходит из клуба 2-й Бундеслиги SSV Ульм в "Динамо" Дрезден, выступающий в 3-м футбольном дивизионе. Как заявил Марк Тиле, генеральный директор клуба, сезон для Риша будет непростым.

Переход в Дрезден был для Риша очевидным выбором. Он находит обаяние клуба и его болельщиков вдохновляющим. Кроме того, у него есть история с новым тренером команды, Томасом Штаммом, по временам в академии "Фрайбурга".

24-летний Риш уже сыграл 67 матчей в 3-м дивизионе, забив 4 гола.

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Новая команда Риша, "Динамо" Дрезден, выступает в третьем футбольном дивизионе, но это не охладило его энтузиазм. Его предыдущий опыт в лиге, сыграв 67 матчей, будет полезен в предстоящем футбольном сезоне.

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