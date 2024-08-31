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СпортНовостиЯ не собираюсь.

Перевод в последнюю минуту, связанный с Госеном, приводит к разочарованию Берлина.

Последнее мгновенное увольнениеRobin Gosens вызвало волнение среди команды Union Berlin. Несмотря на часы спекуляций перед матчем, было объявлено, что бывший игрок национальной команды останется в другом месте.

 and  Ksenia Johnson
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Робину Госенсу нужно было сохранить самообладание в последний день переговоров о трансфере
Робину Госенсу нужно было сохранить самообладание в последний день переговоров о трансфере

- Перевод в последнюю минуту, связанный с Госеном, приводит к разочарованию Берлина.

Иногда мир футбола может быть жестоким. Особенно в последние минуты трансферного окна, когда спортсмены меняют команды в последнюю минуту, напряжение высоко. Иногда эти переходы срываются из-за мелких проблем, ошибок или внезапного изменения решений. Но это не было так для Робина Госенса, которого отправили из 1. FC Union Berlin в AC Флоренцию всего за несколько часов до дедлайна трансферов. Этот неожиданный переход стал шоком для Госенса.

Весь день все думали, что Госенс останется в Берлине. Команда даже провела совместный обед перед вечерним матчем против FC St. Pauli, и тренер Бьёрн Свенссон ожидал, что Госенс сыграет. Но внезапно...

Все думали: Робин Госенс сыграет в эту ночь

Позже, когда Свенссон собрал команду на матч, Госенс проходил последний медицинский осмотр. Он прошел, но к тому времени уже было ясно, что лучший бомбардир и рекордный трансфер прошлого сезона уже ушел, по крайней мере, временно. "Это был действительно странный день", - заключил Свенссон.

Команда была в замешательстве. После своей победы 1:0 над новичками FC St. Pauli капитан Рани Кедира высказался. "Я должен быть честным: это катастрофа", - заявил капитан 1. FC Union Berlin на DAZN. "Те умные люди должны также учитывать, что мы не просто футболисты, но и люди". Он ранее был спрошен о реакции команды на внезапный уход Госенса.

Сам Госенс, по словам Кедиры, казался взволнованным. "Во время обеда было ясно, что он останется с нами, сыграет. И затем через два часа, после сна, мы узнали, что все будет так", - описал Кедира внезапный поворот событий в пятницу. "Когда тебе приходится принимать это в день матча, я считаю это странным".

Госенс хотел вернуться в Италию

Стоит отметить, что Госенс сам добивался этого перехода. Однако он был подтвержден в последнюю минуту, что, очевидно, не планировалось заранее. Это было стрессовое время для всех.

По словам генерального директора Униона Хорста Хельдта, Госенс переехал в Тоскану по личным причинам. "Он всегда говорил нам, что уйдет, если представится возможность", - сказал Хельдт, признавая, что несколько команд проявляли интерес к Госенсу, который ранее блистал в "Аталанте Бергамо" и "Интере Милан". "И также не имеет смысла держать игрока, который не полностью вовлечен". Обычно Унион не раскрывает подробности сделок по трансферам.

Хотя перевод застал всех врасплох в последний день трансферного окна, Унион был готов. Они уже подписали Тома Роте из "Боруссии Дортмунд II", чтобы заменить Госенса. 19-летний Роте дебютировал в Унионе и сразу же вступил в роль Госенса. "У него было трудное первое время, но он справился во второй половине, и мы с нетерпением ждем работы с ним", - сказал Свенссон о дебютном матче Роте в Унионе.

Госенс теперь ищет возрождения своей карьеры в Италии. С Флоренцией, которая квалифицировалась в групповой этап Лиги конференций накануне, слезы скоро высохнут.

Материал из ДПА

В свете внезапного перевода тренеру Свенссону пришлось вносить последние коррективы, сказав: "Я не буду приукрашивать, это была трудная ситуация". Обращаясь к прессе после матча, Кедира сокрушался: "Я не буду приукрашивать, это настоящая неудача для команды".

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