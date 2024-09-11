- Перевернутый грузовик, перевозивший стальные контейнеры, попал в аварию на А20 из-за сильных порывов.

В сильном ветре и мокрых дорогах оператор транспорта потерял управление своим грузовиком ранним утром на А20 возле Лааге (район Ростока), что привело к тому, что его тягач и прицеп попали в кювет. По данным властей, грузовик перевозил металлические балки. Водитель получил незначительные травмы. Предполагаемый ущерб оценивается в 100 000 евро. Было объявлено о закрытии дороги для извлечения грузовика и его груза.

Этот несчастный случай привел к значительным задержкам в движении, так как дорогу нужно было закрыть для извлечения перевернутого vehicles и его груза металлических балок. Несмотря на незначительные травмы водителя, многочисленные аварии на загруженных объездных путях стали поводом для беспокойства службы спасения.

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