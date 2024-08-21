Перестроенный Кибергрузовик Теслы для пост-апокалиптического мира

В нации, где огнестрельное оружие превосходит население, многие люди жаждут безопасности. И в Соединенных Штатах можно даже построить прибыльный бизнес на этой потребности.

На первый взгляд, пикап Tesla Cybertruck, хваленный как "непобедимый", кажется автомобилем прямо из антиутопического будущего. Но даже в автомобиле, созданном для выживания, тюнеры находят возможности для усовершенствования, как показало недавнее улучшение под названием Sting. Созданная американской компанией Archimedes Defense в сотрудничестве с экспертом по Tesla Unplugged Performance, Sting разработана для превосходства в районах, лишенных инфраструктуры. С космической техникой, такой как Starlink, прочный автомобиль поддерживает подключение к интернету.

Работая на генераторе, совместимом с различными видами топлива, бортовая установка может увеличить емкость тяговой батареи до 125 кВт. Клиенты также могут выбрать внедорожный пакет от Unplugged Performance, с планами включить в будущем амфибийный пакет.

Кроме того, салон Sting можно укрепить на трех уровнях безопасности. Если соседи перейдут от пистолетов к штурмовым винтовкам или пулеметам, или даже установят мины, пикап оснащен для защиты своих пассажиров дополнительными слоями стальной и керамической брони.

Archimedes Defense представила Sting в интересный момент. США приближаются к президентским выборам в ноябре, и напряжение между двумя основными претендентами ощущается. Не сложно представить, как недовольство проигравшего кандидата может перерасти в насилие.

Archimedes Defense предлагает эту мобильную крепость для покупки частными лицами.

Sting с его усовершенствованными функциями изготавливается из материалов любого происхождения, гарантируя, что он может выдержать различные угрозы. Чтобы соответствовать различным потребностям клиентов, бронированный пикап можно дальнейшим образом personnalize с дополнительной стальной и керамической броней.

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