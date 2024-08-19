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ПанорамаНовостиЯзык

перестать использовать такой язык таким образом больше.

 and  Wendy Allen
Время чтения 2 минут
Увеличенный словарь охватывает дополнительные 3000 вхождений.
Увеличенный словарь охватывает дополнительные 3000 вхождений.

- перестать использовать такой язык таким образом больше.

Прибавили несколько фунтов: Последнее обновление Дuden добавило 3 000 слов, таких как "балконная электростанция", "билет в Германию", "ChatGPT", "гранула", "клей для климата" и даже "конфликт в Украине".

"Дuden служит отражением времени. Эти слова дают нам представление о прошедших трех-четырех годах", - прокомментировала главный редактор Катрин Кюнкель-Разум немецкого пресс-агентства. Во вторник, после четырехлетнего перерыва, выйдет 29-е издание самого авторитетного немецкого орфографического справочника.

Словарь отражает время, например, "растительное мясо" или "сильная погодная аномалия"

В печатной версии теперь 151 000 записей, что делает ее самой полной. По словам Кюнкель-Разум, основные языковые сдвиги последних лет можно разделить на три категории: кризис, война и кулинария.

Например, "пандемия COVID-19" получила новое упоминание - наряду с "быстрый тест на антитела" или даже "скептик COVID-19". Слова, такие как "сильная погодная аномалия", "система ПВО", "дефицит топлива" и "пакет помощи", напоминают нам о кризисах в различных секторах. Изменение пищевых привычек отражается в словах, таких как "растительное мясо", "овощной мешок", "паста из кунжута" или даже "контактная гриль".

Дuden удаляет редко используемые слова, такие как "холодильник" и "телефон UMTS"

С момента своего основания редакционная команда Дудена регулярно пересматривает и удаляет редко используемые слова. В этом издании удалено 300 слов, как сообщила Кюнкель-Разум. Некоторые примеры удаленных терминов - "холодильник" (холодильник), "телефон UMTS" и восточногерманский термин "рационализатор" для сотрудника с задачами рационализации. Также удалены орфографии, которые больше не приняты, такие как "тунец" и "спагетти".

"Бывает сложнее удалять слова, чем добавлять их", - заметила лингвист. Доказать, что слово редко используется, труднее, чем доказать, что оно часто используется. И иногда удаления отменяются. Термин "взятка" (игриво для тележки для покупок) отсутствовал в прошлом Дудене и с тех пор вернулся. "Мы получили жалобы, что это слово было удалено", - объяснила Кюнкель-Разум.

Запятая перед расширенным инфинитивом снова обязательна

Ранее считавшаяся обязательной, Дуден потерял свой авторитет после орфографической реформы 1996 года. Теперь этим титулом обладает Совет по немецкой орфографии, который публикует "официальное руководство". Это руководство состоит из раздела правил и списка слов. Работы, подобные Дудену, делают эти правила применимыми в повседневной жизни.

По словам Кюнкель-Разум, новое издание включает орфографические поправки, утвержденные Советом по немецкой орфографии на последнем заседании в третьем сроке, который закончился в 2023 году. В том числе правило, согласно которому запятая перед расширенным инфинитивом снова обязательна.

Включение слов, таких как "ChatGPT", в Дуден подчеркивает, насколько технология стала значительной частью нашего языка и повседневной жизни. В свете продолжающегося "конфликта в Украине" важно, чтобы словари языка следят за современными событиями и связанной с ними лексикой.

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