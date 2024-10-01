Пересмотренный заголовок: Scott Silence eRide 10 - Легкий электронный воздушный горф

Распространены редко встречающиеся тяжелые электросамокаты, весящие от 25 до 30 кг, но также есть и более легкие альтернативы. Например, модель Silence eRide 10, разработанная Scott, является одной из них. Тестирование электросамокатов включает в себя переноску их коробок с товарами по лестницам, что может быть физически утомительно. Однако благодаря своей легкости задача переноски Silence eRide оказалась простой.

Городской электросамокат Scott, Silence eRide, мастерски скрывает свои характеристики, несмотря на наличие среднемоторного двигателя. Новая модель выглядит легкой, обтекаемой и минималистичной. Это благодаря встроенной в тонкий раму из углеволокна батарее, отсутствию элементов подвески и внутренней прокладке кабелей, в том числе руля, что обеспечивает чистый кокпит. Его стильные крылья, подножка и небольшой передний багажник повышают его повседневную практичность.

Электродвигатель HPR 50 от TQ

Электродвигатель HPR 50 от TQ служит приводом, часто используемый в легких горных велосипедах. Электродвигатель способствует низкому общему весу велосипеда в 14,5 кг, веся всего 1,8 кг. Однако 50 Ньютон метров крутящего момента, которые может генерировать двигатель TQ, могут показаться недостаточными. Тем не менее, нас поразило живое ощущение езды на Silence eRide. Почти неслышимая поддержка помогает райдеру не только с отличным толчком, но и обеспечивает естественное ощущение езды. Такой стиль поддержки дополняет легкий и маневренный характер новой модели Scott, позволяя ездить без помощи двигателя и на скоростях более 25 км/ч.

Городской велосипед не альпинист, но если двигатель теряет инерцию на крутых подъемах, можно встать и переключиться на стоячее положение. В любом случае, комфортный и управляемый Silence eRide дает ощущение езды на быстром велосипеде с человеческим приводом, который удивительно легко толкать. Этот приятный и спортивный характер движения дополняется 1x12-скоростной системой переключения передач SRAM, которая позволяет переключать передачи одним нажатием кнопки. Те, кто подключают свой смартфон к велосипеду через приложение, могут уточнить характер привода, чтобы получить больший запас хода.

Для тех, кому нужна большая мощность, есть опциональный расширитель диапазона 160 Вт. Большая батарея, встроенная в раму, может заряжаться до 80% за два часа. Если нужно, батарейный блок можно удалить через отверстие в нижней трубе.

Включение и выключение электропривода одним нажатием кнопки

Маленький дисплей на вершине верхней трубы предоставляет информацию о уровне поддержки, емкости батареи и текущей скорости. Одной кнопки достаточно для активации и управления электроприводом. Также есть держатель для смартфона (SP Connect) посередине руля. Благодаря ANT+, велокомпьютеры, такие как Garmin, также могут быть подключены к электро-приводу.

Ожидается, что Silence eRide поступит на немецкий рынок в октябре и будет стоить не менее 7500 евро. Несмотря на высокую цену, его легкая конструкция, эстетически приятная рама из углеволокна и высококачественные компоненты дают сильную аргументацию для этой премиальной цены. Те, кто ищут стильный и маневренный способ передвижения по городу, найдут немногие альтернативы такого же качества и стоимости.

Электродвигатель HPR 50 от TQ, часто используемый в легких горных велосипедах, исключительно легкий, весящий всего 1,8 кг, идеально подходит для велосипедов, таких как Silence eRide. Доставка этого легкого электросамоката становится простой, как показано на примере переноски его коробки по лестницам.

Читайте также: