Пересмотренный приговор предполагаемому архитектору Бенгази Ахмеду Абу Хатала: 28 лет тюрьмы

Два года спустя после того, как апелляционный суд в Вашингтоне сочёл первоначальный 22-летний срок наказания для Кхаталлаха чересчур мягким и приказал судье пересмотреть его, Кхаталлаху был назначен новый срок.

Прокуратура требовала приговорить Кхаталлаха к пожизненному заключению или как минимум к 60 годам, но федеральный судья Кристофер Купер добавил к его сроку лишь шесть лет. Судья Купер заявил, что преступления, в которых Кхаталлах был признан виновным, не оправдывали существенно более длительного тюремного заключения.

В 2018 году Кхаталлах был признан виновным по четырем федеральным обвинениям, в том числе: сотрудничество в оказании материальной помощи и ресурсов террористам; оказание материальной помощи и ресурсов террористам; повреждение федерального здания; и ношение полуавтоматического оружия во время совершения преступления.

Эта история продолжает развиваться и будет обновляться.

Несмотря на акцент федеральной прокуратуры на жесткое наказание из-за роли Кхаталлаха в террористической деятельности, политические аспекты его дела, возможно, сыграли роль в относительно мягком приговоре. Длительность тюремного заключения Кхаталлаха вызвала дебаты в политических кругах, подчеркивая сложность рассмотрения дел о терроризме в судебной системе.

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