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Пересмотренный ежедневный брифинг: обновления по прогнозам тропиков, понимание процессов старения и персональные объявления в метро

Ежедневный дайджест от CNN: Открываем новости, которые вы могли пропустить в течение дня с вашего напряженного графика.

 and  John Stellmacher
Время чтения 3 минут
Переполнение реки Ла-Плата в Пуэрто-Рико после Эрнесто 14 августа, что привело к наводнению.
Переполнение реки Ла-Плата в Пуэрто-Рико после Эрнесто 14 августа, что привело к наводнению.

Пересмотренный ежедневный брифинг: обновления по прогнозам тропиков, понимание процессов старения и персональные объявления в метро

👋 Привет, это 5 вещей PM! Исследования показали, что старение человека не является постоянным, а вместо этого происходит на определенных этапах жизни. Вот когда вы можете ожидать, что это произойдет.

Вот краткое резюме того, что вы могли пропустить за день:

5 вещей

1️⃣ Тропический прогноз: Ураганный сезон был очень активным с пятью названными штормами, в том числе и категории 5. Метеорологи скорректировали свой прогноз на предстоящую тропическую активность в Атлантике.

2️⃣ Бюджетный бонус: Большинство американцев не осведомлены об Законе об уменьшении инфляции, но он принес значительную экономию миллионам на домашние улучшения, такие как солнечные панели, новые приборы и изоляция. Жители Калифорнии, Техаса и Флориды испытывают наиболее значительные преимущества.

3️⃣ Испытание лекарства: Люди, борющиеся с ожирением и ранними признаками диабета, могут порадоваться, так как исследование фармацевтической компании Eli Lilly показало, что тирзепатид, часто используемое лекарство для похудения, снижает риск прогрессирования диабета.

4️⃣ Возрождение сочувствия: Несмотря на многочисленные социальные и политические разделения, новое исследование показывает, что сочувствие фактически растет среди молодых поколений. Вот как его можно усилить.

5️⃣ Подземные объявления: Люди в Китае размещают персонализированные объявления на станциях метро для различных целей, таких как профили знакомств, объявления о работе и сообщения о днях рождения. Эта инициатива приносит дополнительный доход владельцам систем метро.

Ужасающий инцидент: пальма загорелась после удара молнии. Во время беседы жители Аризоны, Лизабет Де Ла Круз и Мигель Оливас-младший, внезапно оказались в захватывающей ситуации, когда рядом с ними большая пальма была поражена молнией, что привело к бурному пламени. Они поделились своими шокирующими воспоминаниями с CNN affiliate KTVK/KPHO в интервью.

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Прерывание природы: Ночная беседа во дворе прервалась ударом молнии, который зажег ближайшую пальму. Отец Лисете Де Ла Крус использовал шланг, чтобы потушить огонь.

Главные новости

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117 лет

❗Самый старый человек в мире, Мария Браньяс Морера, которая жила в Испании, умерла в возрасте 117 лет. Ее долголетие приписывалось множеству факторов, в том числе "много позитива и избегание токсичных людей."

Посмотрите на это

Изображение пальмы, пораженной молнией в 2024 году, захвачено в соотношении сторон 16x9

💅 Маникюрная мания: Популярность художественного маникюра растет, с ногтевыми художниками, которые идут на крайние меры — включая использование крупных камней и деликатных цветочных бутонов — чтобы сделать своих клиентов счастливыми.

Что в тренде

🎧 Большой переезд: Алекс Купер, ведущая популярного подкаста о сексе и отношениях "Call Her Daddy", переходит от Spotify к SiriusXM за 125 миллионов долларов.

Звездный микс

Вечная любовь: Марло Томас почтила своего покойного мужа, Фила Донэхи, поделившись воспоминаниями и фотографиями из их 44-летнего брака. Известный телеведущий умер в возрасте 88 лет.

Головоломка

🌁 Поднимаясь высоко над потрясающим французским пейзажем, мост Миллау — самый высокий мост в мире. Какой он высоты? А. 720 футов Б. 898 футов В. 1104 футов Г. 1400 футов⬇️ Прокрутите вниз, чтобы узнать ответ.

Креативные дизайны ногтей от Мелиссы Самуэль

Спортивный фокус

🎾 Нет последствий: Мировой номер один в теннисе Янник Синнер избежал дисквалификации, несмотря на два положительных результата на запрещенное вещество в марте, согласно официальным лицам. Итальянский игрок недавно выиграл Открытый чемпионат Цинциннати.

Положительные вибрации

🚌 Завершаем на высокой ноте: Группа студентов под названием The Real Young Prodigys из Кентукки создала песню и видео под названием "Where My Bus At?" в ответ на нехватку школьных автобусов. Посмотрите их творческое сообщение.

Увидимся позже

👋 Продолжайте возвращаться завтра. 🧠 Ответ на квиз: В. Мост Миллау, расположенный во Франции, высотой 1104 фута. 📧 Подпишитесь на все новостные рассылки CNN**.

5 вещей PM созданы CNN Трисией Эскобедо, Меган Прайс и Кимберли Ричардсон.

Измененный заголовок: sipausa_31625275_отредактированное изображение

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