Пересмотренное правительственное объяснение ожидаемого экономического роста

На основе статьи в газете правительство Германии скорректировало свой экономический прогноз и допустило возможность второго года подряд рецессии в 2024 году. Министерство экономики теперь ожидает снижения ВВП на 0.2% в этом году, как сообщает " Süddeutsche Zeitung".

Изначально экономический прогноз на 2024 год предусматривал рост ВВП на 0.3%. К сожалению, экономический output Германии снизился на 0.3% в предыдущем году. Правительство планирует объявить пересмотренный прогноз в среду. Крупные финансовые исследовательские институты также снизили свои экономические прогнозы на этот год.

Экономисты в недавнем правительственном осеннем докладе прогнозируют снижение ВВП на 0.1% в 2024 году, что означает два года подряд спада. Этот "совместный диагноз" служит основой для новых прогнозов правительства в октябре, которые в конечном итоге формируют прогноз налогообложения.

Хабек остается оптимистичным в отношении экономики Германии

По данным "Süddeutsche Zeitung", федеральный министр экономики Германии Роберт Хабек более оптимистичен в отношении экономики страны на ближайшие два года. Он прогнозирует постепенное восстановление экономики от текущей нестабильности и более сильную производительность. В 2025 году он прогнозирует рост ВВП на 1.1%, превышающий ранее прогнозируемый рост на 1%.

В 2026 году Хабек прогнозирует рост на 1.6%. Однако ведущие исследовательские институты менее оптимистичны. Они снизили свой совокупный прогноз на 2025 год с 1.4% до 0.8%, а на 2026 год прогнозируют рост на 1.3%.

В свете пересмотренного экономического прогноза решение правительства Германии рассмотреть возможность второго года подряд рецессии в 2024 году совпадает с прогнозом экономистов о снижении ВВП на 0.1% в этом году, изложенным в недавнем правительственном осеннем докладе. Despite this pessimistic view, Germany's Federal Minister of Economics, Robert Habeck, remains more optimistic, projecting a 1.1% increase in GDP for 2025, contrasting the revised estimate from the research institutes of 0.8%.

