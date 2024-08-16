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Пересмотр стратегии Харриса по предотвращению чрезмерного ценообразования может непреднамеренно привести к большему количеству осложнений, чем к решению.

При президенстве Байдена-Харрис расходы на продукты выросли более чем на 20%, что привело к тому, что многие избиратели ищут способы растянуть свои бюджеты при покупке продуктов питания.

 and  James Williams
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Камала Харрис, вице-президент и демократический кандидат в президенты, произносит речь в Центре...
Камала Харрис, вице-президент и демократический кандидат в президенты, произносит речь в Центре мастерства в сфере автомобилестроения Гендрика в Роли, штат Северная Каролина, 16 августа 2024 года.

Пересмотр стратегии Харриса по предотвращению чрезмерного ценообразования может непреднамеренно привести к большему количеству осложнений, чем к решению.

В пятницу вице-президент Камала Харрис предложила решение: федеральный запрет на повышение цен в пищевой промышленности.

"Моя стратегия предусматривает введение новых штрафов для предприятий, которые злоупотребляют кризисами и нарушают regulations", - заявила Харрис на политическом митинге.

Однако предложение Харрис может создать больше проблем, чем решить, считают некоторые экономисты.

Гэвин Робертс, изучивший антиповышательные регуляции, введенные некоторыми штатами во время пандемии, обнаружил значительное влияние, особенно в супермаркетах. Эти меры привели к тому, что люди "покупали товары больше, чем если бы цены росли".

Обычно, когда цены резко растут, лучший курс действий - бездействие, объяснил Робертс, глава экономического факультета Веббер-Стейтского университета, CNN. Это позволяет потребителям, которых сдерживают дорогие товары, например, говядина, выбирать другие виды мяса или белка. Это помогает поддерживать наличие говядины на полках супермаркетов для тех, кто готов платить больше.

В отличие от утверждения Харрис, что ее предложение "поможет сделать пищевую промышленность более конкурентоспособной", Робертс считал, что оно будет работать против этого. "Скорее всего, это сохранит текущую ситуацию", - сказал он, считая, что это оттолкнет новых конкурентов от входа на рынок с более высокими прибылями - конкурентов, которые могли бы способствовать снижению цен в долгосрочной перспективе.

Джейсон Фурман, видный экономист эпохи Обамы, разделял мнение Робертса о том, как антиповышательные регуляции могут непреднамеренно навредить потребителям. "Это неразумная политика, и я считаю, что лучшая надежда - это то, что это останется в основном риторикой с небольшой реальностью", - сказал Фурман Нью-Йорк Таймс. "Здесь нет плюсов, и есть некоторые минусы".

Вместо того чтобы преследовать антиповышательные политики, Робертс предложил, чтобы Харрис изучила, что, если вообще что-то, мешает новым бизнесам входить в концентрированные отрасли.

Поддерживая эту точку зрения, информационный листок кампании показал, что Харрис также планирует предоставить больше ресурсов "федеральному правительству для выявления и устранения ценового сговора и других антиконкурентных практик в пищевой и продовольственной промышленности".

Команда кампании отказалась комментировать критику предложенного Харрис запрета на повышение цен, вместо этого направив CNN к речи Харрис и информационному документу, опубликованному до нее.

Причина недавних повышений цен

Величина вклада повышения цен в недавнюю инфляцию остается неясной.

Исследование Сан-Францискоского Федерального резерва показывает, что якобы корпоративное повышение цен не было основной причиной всплеска инфляции, начавшегося в 2021 году, в то время как прогрессивные think-tanks опубликовали исследования, указывающие на более прямую связь.

До конца прошлого года компании продолжали сообщать инвесторам на своих квартальных отчетах о прибылях, что клиенты продолжают покупать товары несмотря на повышение цен из-за устойчивого спроса, стимулированного увеличением зарплат и пандемическими стимулами, которые пополнили сбережения. В результате многие экономисты считают, что корпоративные прибыли в основном росли за счет принципа предложения и спроса - не из-за корпоративной алчности (по крайней мере, не полностью).

В конечном счете, инфляция, с которой столкнулись американцы в последнее время, можно объяснить множеством факторов, в том числе конфликтом в Украине, правительственными расходами и пандемическими нарушениями в экономике. Например, экстраординарное напряжение на цепочках поставок во время пандемии сыграло значительную роль в росте инфляции в начале 2021 года.

И предложение Харрис имело своих сторонников.

Линдси Оуэнс, исполнительный директор Groundwork Collaborative, прогрессивного think-tank, поддержала план. "Я определенно не думаю, что регулирование повышения цен приведет к дефициту", - сказала она CNN, добавив, что это даст правительственным агентствам, таким как Федеральная торговая комиссия, дополнительную власть для "борьбы с обманщиками", которые переоценивают клиентов.

"Это достойный подход", - сказала она.

В ответ на предложение Харрис некоторые бизнес-аналитики могут утверждать, что введение федерального запрета на повышение цен в пищевой промышленности может отпугнуть новых конкурентов от входа на рынок, потенциально ослабив конкурентоспособность отрасли в долгосрочной перспективе. Кроме того, видный экономист Джейсон Фурман выразил похожие опасения, заявив, что такие политики могут привести к большему количеству риторики, чем реальности, в конечном итоге причиняя вред потребителям без очевидных преимуществ.

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