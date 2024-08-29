- Пересмотр рассказа Лени Рифеншталь о ее прошлом

1993 году в записи видно, как режиссер Лени Рифеншталь анализирует элементы одного из своих нацистских пропагандистских фильмов, смеясь в такт играющей музыке. Эти сцены в документальном фильме "Рифеншталь" Андреса Вейеля довольно тревожны.

Фильм "Рифеншталь" показывает отношения Рифеншталь с нацистским режимом через личные вещи, став первым, кто получил доступ к ее наследству. Фильм был представлен на Кинофестивале в Венеции.

Обман и личные интересы

Команда производства представляет противоречивый и неоднозначный портрет женщины, которая фабриковала факты и придерживалась опровергнутых точек зрения. Как отмечалось в Венеции, "Она была отличным манипулятором - и актрисой", - сказала Сандра Майшбергер.

Рифеншталь (родилась в 1902 - умерла в 2003) создавала фильмы для Адольфа Гитлера, такие как "Триумф воли", фильм о съезде НСДАП в Нюрнберге в 1934 году, и "Олимпия", рассказ о летних Олимпийских играх в Берлине в 1936 году во время нацистского режима. Рифеншталь была удостоена награды на Кинофестивале в Венеции в 1938 году за "Олимпию".

Фильм "Рифеншталь" подразумевает, что Рифеншталь никогда не сожалела о своем участии в нацистском режиме после войны. Она придерживалась своей аполитичной позиции, но архивные исследования показали противоположные доказательства. "Мы обнаружили цитату из интервью Daily Express 1934 года", - отметил Вейель. "Рифеншталь призналась, что прочитала 'Майн Кампф' Гитлера в 1932 году и стала активным нацистом после нескольких страниц".

Почему Рифеншталь удалила это интервью из своего наследства? "Такой документ сразу бы разрушил тщательно созданный 'аполитический' образ", - объяснил Вейель. Фильм "Рифеншталь" включает интервью, частные фотографии, частные записи разговоров и личные дневники.

Настойчивые попытки Гёббельса по отношению к Рифеншталь

Он исследует личные аспекты ее жизни, в том числе ее жестокого отца и отношения с Хорстом Кетнером, которые начались в 1967 году, когда он был на 40 лет моложе. Рифеншталь вспоминает, как Гёббельс преследовал ее. "Что он пытался сделать, чтобы заполучить меня", - говорит она. Но: "Он не был моим типом". Однажды он пытался силой взять ее.

После войны Рифеншталь работала фотографом и поселилась возле Штарнбергского озера. Она никогда не критиковала свой прошлый опыт публично. В 1993 году она заявила: "Мир, мир. Это всегда так в фильме. Другие политические мотивы или цели отсутствуют. Нет упоминаний об антисемитизме, нет упоминаний о расовой теории. Только о труде и мире". Краткий взгляд на работу 1935 года показывает, что это заявление ложно.

Маишбергер интервьюировала Рифеншталь в ее 100-й день рождения и later решила изучить ее дальше. После работы с наследством Маишбергер убеждена: Рифеншталь была "преданным и посвященным фашистом и нацистом". Недавно 57-летняя журналистка описала свои чувства в интервью Die Zeit. "Рифеншталь" выйдет в кинотеатрах 31 октября.

Кинофестиваль в Берлине в 2012 году также показал "Рифеншталь", что еще больше расширило его присутствие на различных международных фестивалях. Контроверсионная природа работы Рифеншталь вызвала смешанные реакции, с некоторыми фестивалями, выбирающими включать или исключать ее фильмы из-за их связи с нацистской пропагандой.

Несмотря на участие в создании пропагандистских фильмов во время нацистского режима, Рифеншталь продолжала праздноваться на многочисленных фестивалях, демонстрируя сложности и вызовы исторического контекста и художественного мастерства в кино.

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