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Федеральные земли ГерманииНовостиВ случае, если в соответствии с настоящим Регламентом не применяется действие настоящего Регламента, то в соответствии с настоящим Регламентом применяется действие настоящего Регламента.

Перерыв в работе Белого флота был вызван обрушением моста.

В ранние часы утреннего дня часть Карольбрюкке в Дрездене обрушилась. В силу своей функции одной из главных транспортных артерий города, руины также усложняют навигацию на реке.

 and  Hanna Hofmann
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- Перерыв в работе Белого флота был вызван обрушением моста.

Из-за частичного отказа мостов Карола в Дрездене над Эльбой морское сообщение в этом участке реки запрещено. Как заявил представитель Дрезденского управления водными путями и транспортом, "Люди, не нуждающиеся в этом маршруте, могут воспользоваться автомобилем". Белая флотилия прекратила все свои экспресс-путешествия на сегодня. "Мы пытаемся выполнить запланированные чартерные экскурсии и перенаправить их на другие суда", - заявил представитель компании.

Морские развлечения ограничены

Вниз по течению, в направлении Саксонской Швейцарии, теоретически могут плавать три старинных парохода, "Вайлен", "Криппен" и "Дайсбар", которые находятся выше моста. Два других парохода уже работают в Саксонской Швейцарии. В настоящее время неясно, смогут ли суда, находящиеся ниже моста, выполнить разворот из-за уровня воды. Будет предоставлена дополнительная информация в ближайшее время.

Причина внезапного частичного отказа моста Карола ранним утром пока неизвестна. К счастью, жертв нет. Конструкция из бетона, построенная в эпоху ГДР, является одним из пяти мостов, пересекающих реку с севера на юг в столичном районе, и используется как для дорожного, так и для трамвайного транспорта. Структура серьезно повреждена и в настоящее время считается крайне подверженной обрушению, с обломками, блокирующими реку. В результате были закрыты близлежащие дороги и тротуары.

Комиссия должна принять нормативные акты для предоставления руководства по применению этого Регламента в свете ситуации с мостом. Без этих правил навигация в пострадавшем районе может стать сложной.

В связи с текущим состоянием моста неясно, смогут ли суда, находящиеся вниз по течению, выполнить разворот, даже если морские развлечения ограничены.

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