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Переполненные тротуары в Северном Рейн-Вестфалии из-за возобновления занятий

После летних каникул количество пробок на дорогах Северного Рейна-Вестфалии значительно увеличивается, как сообщает ADAC. Отмечается, что две определенные точки особенно страдают от этого явления.

 and  John Stellmacher
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- Переполненные тротуары в Северном Рейн-Вестфалии из-за возобновления занятий

C возвращением в школу наблюдается существенный рост автомобильной активности на дорогах Северного Рейна-Вестфалии. Это привело к более интенсивному движению и более длительному ожиданию на обычных маршрутах, как сообщает ADAC. Особенно плотное движение было в центре Кёльна, около перекрестка Kaiserberg в Дуйсбурге и Оберхаузене.

Автобаны 1 и 3 испытывали наибольшую нагрузку, водители сталкивались с заторами, длившимися более 20 минут по утрам.

Среда - самый загруженный день

В 8:45 ADAC зафиксировал заторы на дорогах Северного Рейна-Вестфалии, протяженностью более 140 километров. "С окончанием летних каникул многие люди вынуждены вернуться к своим рабочим обязанностям в этом неделе. Эта тенденция наблюдалась с начала недели", - сказал представитель ADAC. Среда является одним из самых напряженных дней недели.

Даже во вторник дороги Северного Рейна-Вестфалии показали значительный рост активности по сравнению с летними каникулами, с более интенсивным движением, в частности, по утрам и вечерам. Количество заторов возросло на 18 процентов по сравнению с обычным вторником в летние каникулы, а длина - на поразительные 38 процентов. По данным ADAC, эти показатели теперь вернулись к уровню до летних каникул.

Заторы в центре Кёльна были одними из самых серьезных, водители сталкивались с длительными задержками на перекрестке Kaiserberg. После напряженного дня на автобанах 1 и 3 многие водители могут предпочесть поездку на поезде, чтобы избежать пробок в Кёльне.

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