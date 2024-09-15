Переполнение плотины в Польше привело к наводнению в зоне бедствия в Австрии

Ситуация с наводнением в нескольких соседних странах ухудшается. Румыния сообщает о нескольких смертельных случаях, а премьер-министр Туск в Польше называет это "серьезной проблемой" после того, как дамба переполнилась впервые. Пока Германия столкнулась только с незначительным наводнением. В субботу вечером и в воскресенье Польша столкнулась с "серьезной проблемой" из-за переполненной дамбы. В Австрии несколько мест объявлены зоной бедствия. Чехия также пострадала, что привело к как минимум четырем смертельным случаям в Румынии. Некоторые районы Польши получили больше дождя, чем во время знаменитого наводнения 1997 года, согласно Туску. Он призывает граждан приоритетно учитывать безопасность, так как уровни воды в различных юго-западных польских реках продолжают расти.

Ситуация у дамбы в польских Крконошах, граничащих с Чехией, критическая. Дамба Мiedzygorze переполнена, несмотря на выпуск воды. Однако приток воды огромен. Жителей нижних деревень в районе эвакуировали, согласно водному управлению. Дамба на ручье Wilczka, построенная в начале 20 века, высотой 29 метров и может удерживать почти миллион кубометров воды. Тем не менее, она не смогла удержать воду во время наводнения 1997 года.

Эвакуации расширены в Чехии из-за предстоящих наводнений. В Ополе, недалеко от польской границы, тысячи людей были эвакуированы, когда власти сообщили. Еще сотни людей были вынуждены покинуть свои дома в других районах.

Ситуация в Австрии особенно тревожная, особенно в Нижней Австрии в регионе Вальдфиртель к северу от Вены. Река Камп, приток Дуная, уже вызвала серьезные наводнения. Заместитель губернатора Нижней Австрии, Штефан Пернкопф, сравнивает ситуацию с событием столетия. Запруда Оттенштейн на Кампе находится на грани переполнения. Согласно федеральному канцлеру Карлу Нехаммеру, ситуация ухудшается очень быстро. Армия находится в состоянии готовности, чтобы оказать помощь. К вечеру число объявленных зон бедствия из-за риска наводнений возросло до сорока двух. В Австрии ожидается наводнение на Дунае, которое, по словам экспертов, происходит только раз в три десятилетия. Пик уровней воды прогнозируется на понедельник вечером.

Впервые зафиксированы незначительные наводнения в Баварии, Германия

В Германии в южной Баварии после сильных дождей произошли незначительные наводнения. Метеорологические прогнозы указывают на то, что дожди в Альпах, скорее всего, ослабнут к утру воскресенья. Полиция в Розенхайме сообщила, что вечером не было значительных вмешательств, связанных с погодой. В некоторых местах реки вышли из берегов, а улицы затопило.

Воскресным днем метеорологи с сайта wetter.de прогнозируют возвращение облаков дождя в Германию. Ожидается дождь от Берлина до Нижней Баварии между послеполуденным временем и вечером.

Между воскресеньем и понедельником днем в Восточной Саксонии ожидается от 30 до 50 литров осадков на квадратный метр. Власти предупреждают, что сильные дожди в Чехии и Польше могут привести к наводнениям в прилегающих районах. "Если ожидаемые сильные дожди продолжатся, то волна наводнения ожидается вдоль Лужицкой Неиссе между воскресеньем и понедельником, а также вдоль Одера и Эльбы со следующей недели", - сказал представитель министерства окружающей среды Бранденбурга.

Обломки частично обрушившегося Карольского моста в Дрездене удалены

Столица Саксонии Дрезден ожидает, что уровень Эльбы достигнет четырех метров к понедельнику утром, что вызовет уровень тревоги 1. Средний уровень составляет около двух метров. Город может достичь уровня тревоги 4, самого высокого, к следующему понедельнику. Власти не уверены, что уровень не превысит семь метров.

В ходе быстрой операции обломки частично обрушившегося Карольского моста через Эльбу в Дрездене были удалены. В субботу вечером были завершены основные работы по сносу поврежденного участка моста на берегу Нойштадта. Город стремился предотвратить накопление воды на обломках, что иначе могло бы усугубить наводнение.

Комиссар ЕС по вопросам управления кризисами Янез Ленарчич выразил обеспокоенность ухудшающейся ситуацией с наводнением в нескольких странах Центральной Европы. Он объявил, что ЕС готов оказать помощь, если это будет необходимо.

Учитывая серьезность ситуации, Европейский Союз начал переговоры с пострадавшими странами о возможной поддержке, в том числе о направлении специализированного персонала и оборудования.

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