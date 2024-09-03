- Переоценка обязательства вакцинации в домах престарелых в Карлсруэ

Галле (AP)/*li-news* - Административный суд в Галле постановил, что обязательная вакцинация работников сферы ухода и здравоохранения во время пандемии COVID-19 является неконституционной. Суд принял решение направить иск, поданный работником сферы ухода против районной администрации Галле, в Федеральный конституционный суд в Карлсруэ. Суд намерен запросить разъяснения у Федерального конституционного суда о соответствии Закону о защите от инфекций от 18 марта 2022 года Основному закону, как было объявлено после слушания.

По мнению судей в Галле, обязательная вакцинация работников сферы ухода нарушает основные права на телесную неприкосновенность и профессиональную свободу.

Вопрос независимости принятия административных решений

В резолюции от 27 апреля 2022 года Федеральный конституционный суд уже вынес решение в пользу обязательной вакцинации работников сферы ухода. Однако теперь возникла необходимость проверить независимость принятия административных решений, считает Административный суд в Галле.

Институт Роберта Коха (RKI) должен был добровольно информировать Федеральное министерство здравоохранения о любых новых научных открытиях и результатах исследований, считает суд. Этот вывод следует из протоколов кризисной команды RKI по COVID-19, которые сейчас доступны. Судьи основывают свое решение на анализе протоколов и показаниях президента RKI Ларса Шайде во время слушания в Галле. Шайде возглавлял кризисную команду в 2022 году.

Протоколы кризисной команды RKI во время пандемии COVID-19 свидетельствуют о дискуссиях по текущим показателям заражений, международной ситуации, вакцинации, тестировании, исследованиях или мерах сдерживания.

Истец работала в больнице в Фалькрозе в 2022 году. 7 ноября 2022 года районная администрация Галле запретила ей входить в больницу и продолжать работу на основе Закона о защите от инфекций. Этот запрет на вход и работу, который был временно снят Административным судом, ожидает решения в Карлсруэ, был наложен.

Женщина не предоставила доказательств вакцинации от COVID-19 или выздоровления, а также не представила сертификат, освобождающий от вакцинации.

RKI опубликует все протоколы "как можно скорее"

Частично засекреченные протоколы из ранних этапов пандемии были опубликованы онлайн-журналом "Мультиполяр" в марте 2024 года. После спекуляций об внешнем влиянии они были значительно дезавуированы Институтом Роберта Коха в конце мая 2024 года.

Согласно Институту Роберта Коха, все оставшиеся протоколы до завершения заседаний кризисной команды в июле 2023 года должны быть опубликованы "как можно скорее". Группа критиков политики федерального правительства в отношении COVID-19, в том числе журналист, уже получила все протоколы от источника в RKI. Группа опубликовала документы в интернете в июле 2024 года и представила их на пресс-конференции. Институт Роберта Коха заявил, что не проверял и не верифицировал наборы данных.

Спор о конституционности обязательной вакцинации работников сферы ухода дошел до района Оснабрюк, так как работник сферы ухода из этого района также подал иск против своей местной администрации. Решение в этом случае, как ожидается, внесет ясность в вопрос независимости принятия административных решений, так как оно следует за предыдущим решением Федерального конституционного суда в пользу обязательной вакцинации.

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