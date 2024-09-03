Перейти к содержанию
Вход Подписаться
Федеральные земли ГерманииНовостиОкруг Оснабрюк

Переоценка обязательства вакцинации в домах престарелых в Карлсруэ

После допроса президента Института Роберта Коха Оснабрюкский административный суд признает компетенцию Конституционного суда Германии по вопросам легитимности Закона об инфекционном Protection Act.

 and  Michael Bootcampf
Время чтения 2 минут
Областной суд в Оснабрюке в настоящее время рассматривает вопрос о обязательной вакцинации от...
Областной суд в Оснабрюке в настоящее время рассматривает вопрос о обязательной вакцинации от COVID-19 в учреждениях для ухода

- Переоценка обязательства вакцинации в домах престарелых в Карлсруэ

Галле (AP)/*li-news* - Административный суд в Галле постановил, что обязательная вакцинация работников сферы ухода и здравоохранения во время пандемии COVID-19 является неконституционной. Суд принял решение направить иск, поданный работником сферы ухода против районной администрации Галле, в Федеральный конституционный суд в Карлсруэ. Суд намерен запросить разъяснения у Федерального конституционного суда о соответствии Закону о защите от инфекций от 18 марта 2022 года Основному закону, как было объявлено после слушания.

По мнению судей в Галле, обязательная вакцинация работников сферы ухода нарушает основные права на телесную неприкосновенность и профессиональную свободу.

Вопрос независимости принятия административных решений

В резолюции от 27 апреля 2022 года Федеральный конституционный суд уже вынес решение в пользу обязательной вакцинации работников сферы ухода. Однако теперь возникла необходимость проверить независимость принятия административных решений, считает Административный суд в Галле.

Институт Роберта Коха (RKI) должен был добровольно информировать Федеральное министерство здравоохранения о любых новых научных открытиях и результатах исследований, считает суд. Этот вывод следует из протоколов кризисной команды RKI по COVID-19, которые сейчас доступны. Судьи основывают свое решение на анализе протоколов и показаниях президента RKI Ларса Шайде во время слушания в Галле. Шайде возглавлял кризисную команду в 2022 году.

Протоколы кризисной команды RKI во время пандемии COVID-19 свидетельствуют о дискуссиях по текущим показателям заражений, международной ситуации, вакцинации, тестировании, исследованиях или мерах сдерживания.

Истец работала в больнице в Фалькрозе в 2022 году. 7 ноября 2022 года районная администрация Галле запретила ей входить в больницу и продолжать работу на основе Закона о защите от инфекций. Этот запрет на вход и работу, который был временно снят Административным судом, ожидает решения в Карлсруэ, был наложен.

Женщина не предоставила доказательств вакцинации от COVID-19 или выздоровления, а также не представила сертификат, освобождающий от вакцинации.

RKI опубликует все протоколы "как можно скорее"

Частично засекреченные протоколы из ранних этапов пандемии были опубликованы онлайн-журналом "Мультиполяр" в марте 2024 года. После спекуляций об внешнем влиянии они были значительно дезавуированы Институтом Роберта Коха в конце мая 2024 года.

Согласно Институту Роберта Коха, все оставшиеся протоколы до завершения заседаний кризисной команды в июле 2023 года должны быть опубликованы "как можно скорее". Группа критиков политики федерального правительства в отношении COVID-19, в том числе журналист, уже получила все протоколы от источника в RKI. Группа опубликовала документы в интернете в июле 2024 года и представила их на пресс-конференции. Институт Роберта Коха заявил, что не проверял и не верифицировал наборы данных.

Спор о конституционности обязательной вакцинации работников сферы ухода дошел до района Оснабрюк, так как работник сферы ухода из этого района также подал иск против своей местной администрации. Решение в этом случае, как ожидается, внесет ясность в вопрос независимости принятия административных решений, так как оно следует за предыдущим решением Федерального конституционного суда в пользу обязательной вакцинации.

Читайте также:

Комментарии

Связанные

Собрание Сената, базирующегося в Берлине, служит значительной платформой для деловых связей - мэр...
Федеральные земли Германии

Вегнер выражает, что Берлин не подходит для ненависти, провокации и изоляции.

Встреча у Ротotho ратуши на празднике урожая — важное событие для политиков и знаменитостей. Мэр Вёгнер подчеркнул всемирную привлекательность города и отправил послание другим немецким городам

 and  Anne Legman
Для участников Общедоступно
Наби Кейита, в настоящее время находящийся в состоянии развязки в Бремене, кажется, находится на...
Федеральные земли Германии

Потенциальное переселение Бременского Кейта в Турцию

В этом сезоне опорный полузащитник Наби Кейта не учитывается в планах Вёрдера, после своей дисквалификации в апреле прошлого года.

 and  Ksenia Johnson
Для участников Общедоступно
Взрыв произошел в цехе сельхозмашиностроения в Кеммельтале близ Гюнцбурга, что привело к убыткам...
Федеральные земли Германии

Ферма горит из-за механической неисправности, фермер успешно спасает скот.

Пожар произошел вблизи города Гюнтерсбург в месте производства сельскохозяйственной техники. Ущерб был considerable, но к счастью, не было ни человеческих жертв, ни пострадавших животных.

 and  Carmen Simpson
Для участников Общедоступно

Последние

Собрание Сената, базирующегося в Берлине, служит значительной платформой для деловых связей - мэр...
Федеральные земли Германии

Вегнер выражает, что Берлин не подходит для ненависти, провокации и изоляции.

Встреча у Ротotho ратуши на празднике урожая — важное событие для политиков и знаменитостей. Мэр Вёгнер подчеркнул всемирную привлекательность города и отправил послание другим немецким городам

 and  Anne Legman
Для участников Общедоступно
Микрочипы Lunar-Lake планируют укрепить лидерство Intel на рынке настольных компьютеров.
Технологии

Intel стремится сохранить будущее доминирующее положение на рынке ПК с помощью инновационного оборудования.

При введении Microsoft ПК, сосредоточенных на ИИ, они исключительно dépendовали на процессорах Qualcomm. Это оказалось проблемой для Intel, учитывая, что их конкурент использовал уникальную структуру аппаратного обеспечения. Теперь лидер рынка наносит ответный удар.

 and  Ann Bradley
Для участников Общедоступно
На фоне экономического спада Коммерцбанк испытал значительное напряжение.
Экономика

Постепенно Бунд дистанцируется от Коммерцбанка.

Постепенно Бунд дистанцируется от Коммерцбанка. В 2008 и 2009 годах во время финансового кризиса правительство предоставило Коммерцбанку более 18 миллиардов евро, чтобы предотвратить его крах. С тех пор банк восстановился и вернул миллиарды евро правительству. Теперь правительство планирует постепенно продавать свои акции в Коммерцбанке, чтобы получить миллиарды евро. Согласно сообщениям,

 and  Anne Legman
Для участников Общедоступно
После операции по удалению опухоли Элль Макферсон предпочла отказаться от стандартных методов...
Общество

"Анализ" обнаруживает рак молочной железы

"Анализ" обнаруживает рак молочной железы В 80-х годах, австралийская модель Элль Макферсон получила прозвище "Богиня". Сейчас, в 60 лет, она поделилась своей личной борьбой с диагнозом рака груди, который она получила несколько лет назад. В интервью журналу "Женщины Австралии" она описала этот опыт как

 and  Ksenia Johnson
Для участников Общедоступно