Переопределение "выборной стадии" с участием видных деятелей Тюрингии

Конкуренты сошлись в очной борьбе на MDR примерно две недели назад. Ближайшие голосования назначены на воскресенье в Тюрингии и Саксонии. Опросы показывают, что AfD опережает CDU, BSW и Левую партию. SPD находится в зоне однозначных цифр, в то время как Зеленые и FDP сталкиваются с задачей преодолеть пятипроцентный барьер.

Дебаты на MDR стали важной вехой на пути к выборам в ландтаг для нескольких партий, которые представили свои программы. Результат этих выборов существенно повлияет на политическую обстановку tanto в Тюрингии, как и в Саксонии.

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