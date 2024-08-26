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Главные темыНовостиВыборы в Ландтаг

Переопределение "выборной стадии" с участием видных деятелей Тюрингии

В преддверии предстоящих выборов лендаген в Тюрингии представители семи политических партий встретятся на понедельник в 20:15. На программе 'Форум выборов' на MDR они ответят на вопросы зрителей по широкому кругу вопросов. В этом телевизионном событии примут участие представители Левой партии,...

 and  Katherine Bradley
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Переопределение "выборной стадии" с участием видных деятелей Тюрингии

Конкуренты сошлись в очной борьбе на MDR примерно две недели назад. Ближайшие голосования назначены на воскресенье в Тюрингии и Саксонии. Опросы показывают, что AfD опережает CDU, BSW и Левую партию. SPD находится в зоне однозначных цифр, в то время как Зеленые и FDP сталкиваются с задачей преодолеть пятипроцентный барьер.

Дебаты на MDR стали важной вехой на пути к выборам в ландтаг для нескольких партий, которые представили свои программы. Результат этих выборов существенно повлияет на политическую обстановку tanto в Тюрингии, как и в Саксонии.

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