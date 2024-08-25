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ПолитикаНовостиКонфликт

Перенаправление воздушного движения: аэропорт Бен-Гурион в Тель-Авиве делает изменения

Север Израиля испытывает предупреждение о ракетной атаке, в результате чего Бен-Гурионский аэропорт принимает меры.

 and  Yaroslav Smith
Время чтения 1 минута
Из-за вопросов безопасности, согласно последнему отчету, аэропорт Бен-Гурион меняет траектории...
Из-за вопросов безопасности, согласно последнему отчету, аэропорт Бен-Гурион меняет траектории полетов.

- Перенаправление воздушного движения: аэропорт Бен-Гурион в Тель-Авиве делает изменения

Из-за серьезной ситуации с безопасностью аэропорт Бен-Гурион в Израиле перенаправляет входящие рейсы в другие аэропорты, сообщают СМИ. Отправлений не ожидается в ближайшие часы, как сообщает "Times of Israel" утром, ссылаясь на израильскую авиационную администрацию. Авиакомпании инструктируют пассажиров проверять изменения в рейсах.

Ранее израильская армия объявила, что боевики "Хезболлы" в Ливане готовятся запустить ракеты в сторону Израиля. В северном Израиле сработала сирена. В настоящий момент истребители проводят ответные удары по целям "Хезболлы" в их северном соседе, как сообщил представитель армии Дан Хагари. Предполагается, что "Хезболла" может запустить ракеты на израильскую территорию и, возможно, использовать дроны. Будет вскоре пересмотрена инструкция по безопасности для израильских граждан от командования гражданской обороны.

Текущий конфликт между Израилем и "Хезболлой" привел к серьезной ситуации с безопасностью, что потребовало перенаправления рейсов в аэропорту Бен-Гурион. Из-за ухудшающейся ситуации авиакомпании призывают пассажиров внимательно следить за изменениями в рейсах.

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