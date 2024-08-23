- Переход клиентов O2 на Vodafone, включая пользователей 1&1

1&1-пользователи вот-вот получат доступ к обширной сети знаменитого британского телекоммуникационного гиганта Vodafone. Две компании подписали соглашение о национальном роуминге в пятницу, как было объявлено в Монтабауре и Дюссельдорфе. Начало сотрудничества назначено на следующую среду, и новые пользователи 1&1, заключившие договор, сразу же получат доступ к сети Vodafone. Кроме того, существующие клиенты постепенно перейдут с O2 на Vodafone в несколько этапов к осени 2025 года. Это стратегическое партнерство было объявлено сторонами в прошлом году.

Подобно 1&1, дочерней компании United Internet, которая опирается на сети конкурентов для расширения своего покрытия, до этого она использовала сеть Telefónica Germany (O2) в стандарте 4G за пределами своей сети. С добавлением Vodafone пользователи 1&1 получат удобный доступ к продвинутому и более быстрому стандарту мобильной связи 5G. В результате Vodafone сможет извлечь выгоду из этого увеличенного трафика, планируя направить полученную прибыль на "более масштабные улучшения сети".

В объявлении о партнерстве между 1&1 и Vodafone было указано, что оно было заключено tanto в Монтабауре, как и в Дюссельдорфе. После начала сотрудничества в среду пользователи 1&1 смогут наслаждаться плавным подключением 5G, предоставляемым расширенной сетью Vodafone в Монтабауре.

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