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Переход Дэна Риккардо от сдержанного подростка к одной из самых ярких личностей Формулы-1.

Даниэль Риккардо признан одной из самых обаятельных личностей и сильных соперников в категории «Формула-1».

 and  John Stellmacher
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Переход Дэна Риккардо от сдержанного подростка к одной из самых ярких личностей Формулы-1.

Австралийский гонщик собрал резюме, которое вызывает зависть у многих в мире автоспорта – восемь побед, 32 финиша в топ-3, что ставит его на 35-е место в истории.

Он дважды финишировал в топ-3 чемпионата мира среди пилотов и превзошел знаменитого Себастьяна Феттеля в турнирной таблице в последний сезон Феттеля в Red Bull Racing. Но что действительно отличает его, так это его выносливость. Дебютировав в 2011 году, он принял участие в 14 подряд сезонах Ф1, набрав 1329 очков в 256 гонках.

Он сохранил свое хорошее настроение на протяжении всего пути. Получивший прозвище "Медвежонок" за дружелюбный характер и настойчивость на треке, этот гонщик перешел от 21-летнего новичка к уважаемому ветерану, известному своими поздними торможениями и бесстрашными обгонами.

Среди более популярных фигур в спорте он понимает влияние, которое может оказать на следующее поколение.

"По мере взросления я осознаю, что у меня есть эта платформа или возможность вдохновить кого-то вроде меня, который был пяти, шести или десяти лет," - сказал он во время эксклюзивного интервью CNN Sport. "И это круто. Я бы хотел дать ребенку цель."

Даже будучи четвертым по возрасту пилотом на стартовой решетке в 35 лет, он более чем готов поделиться своими знаниями с конкурентами.

"Я в порядке, будучи старшим парнем, который пытается поделиться мудростью," - пошутил он.

Корни в Австралии

Родившийся в Перте, Западная Австралия, и всю жизнь болеющий за Формулу-1, его последний фильм "Drive the Dream 2" празднует его корни.

Вместе со своим старым другом Блэйком Миллсом он отправился в путешествие по их родному штату, исследуя его пейзажи и культуру.

"Блэйк и я дружим с детства. Мы даже вместе гоняли на картах. Он прилетел со всего мира, чтобы провести время со мной и посмотреть на мои гонки," - объяснил Риккардо. "Мы решили: 'Давайте повеселимся и проведем время вместе, но давайте исследуем Западную Австралию'."

Путешествие включало посещение пещеры Нгилги, важного места в австралийской Aboriginal-мифологии.

"Джош был нашим Aboriginal-вождем, который провел нас и показал все внутри... Все, что внутри, я никогда не испытывал ничего подобного... Он объяснил нам все, а затем достал свой диджериду, который является очень iconic-австралийским инструментом, и начал играть. И это было так тихо и спокойно там."

Во время поездки они также попробовали адреналиновые виды спорта, такие как серфинг и горный велосипед.

"Гонки дают мне этот адреналиновый заряд, но когда я не гоняюсь, я все равно ищу что-то подобное... Я еще не взялся за гольф."

Австралия имеет успешную историю в Ф1. Из 15 пилотов, которые хотя бы раз стартовали в Гран-при, страна была представлена на подиуме 137 раз и 44 раза на высшей ступени.

Два австралийских пилота даже выиграли чемпионат мира среди пилотов - Джек Брэбхэм, который выиграл титул в 1959 и 1960 годах, а затем стал первым пилотом, выигравшим в своем собственном автомобиле для команды Brabham, и Алэн Джонс, который стал вторым австралийским чемпионом в 1980 году.

Марк Уэббер, ранее выступавший в «Формуле-1», продолжает традицию «Шуэя» Дана Риккардо, выпивая шампанское из галоши Риккардо.

Риккардо дебютировал в Ф1 в 2011 году, заменив своего соотечественника Марка Уэббера в Red Bull через три года. Сейчас он соревнуется с самым новым победителем гонки, рожденным в Мельбурне Оскаром Пиастри, который заменил Риккардо в McLaren в 2023 году, а другой австралийский пилот, Джек Доухан, должен присоединиться к Alpine в 2025 году.

Гордый представителем своей страны в Ф1, Риккардо надеется продолжать вдохновлять следующее поколение австралийских пилотов.

"Мы очень спортивная нация, и автоспорт растет значительными темпами," - сказал Риккардо. "Приятно представлять страну и, надеюсь, вдохновлять следующее поколение."

'Никогда не полностью доволен'

Карьера Риккардо в Ф1 была настоящей американской горкой. После смены команды в середине сезона в HRT в 2011 году и проведении своего дебютного сезона с командой он перешел в молодёжную команду Red Bull, Toro Rosso, в 2013 году, а затем получил место в главной команде.

У него была сложная задача, заменив надежного Уэббера и выступая вместе с Феттелем, который только что выиграл четыре подряд титула чемпиона мира.

Австралиец доказал свою ценность, превзойдя простое соответствие, выиграв седьмой этап в Канаде и одержав победы в Венгрии и Бельгии позже в том же году. Он восемь раз финишировал на подиуме в том сезоне и в итоге занял третье место в чемпионате, уступив Льюису Хэмилтону и Нико Росбергу из Mercedes и опередив Феттеля, который занял пятое место.

Еще четыре успешных года с австрийской командой последовали. Риккардо смог вывести провальный RB11 на подиум дважды в 2015 году и занять третье место в 2016 году, а затем выиграть еще четыре гонки в эпоху доминирования Mercedes turbo-hybrid, в том числе впечатляющую победу в Монако в 2018 году.

МОНТЕ-КАРЛО, МОНАКО – 27 МАЯ: Победоносный Даниэль Риккардо из Австралии и Красного быка ликуют во время празднования победы на парфе после Гран-при Монте-Карло Формулы-1 на Автодроме де Монте-Карло 27 мая 2018 года в Монте-Карло, Монако

Однако 2018 год стал концом сотрудничества Риккардо с Red Bull, так как он ушел в конце сезона, чтобы присоединиться к Renault. Кстати, Макс Ферстаппен подписал долгосрочный контракт с Red Bull примерно в то же время.

Два года прошли с тех пор, как Риккардо был в Renault, после чего он совершил спорный переход в McLaren. Ему было трудно поддерживать скорость, за которую его так ценили, часто он не мог сравниться со своим напарником Ландо Норрисом в 2021 и 2022 годах. Несмотря на это, его первый сезон в McLaren запомнился ярким моментом, когда он одержал свою последнюю победу и принес McLaren первую победу с 2012 года на Гран-при Италии.

В 2023 году Формула 1 впервые за более чем десять лет осталась без Риккардо, но перед сезоном он принял решение вернуться в семью Red Bull в качестве тестового и резервного пилота, что в итоге оказалось правильным решением. Он заменил Ника де Вриса в середине сезона в юниорской команде, переименованной в AlphaTauri и перепрофилированной как "сестринская команда" Red Bull.

За пять различных команд и четыре из них в последние шесть лет Риккардо подчеркнул ценный опыт, полученный от перехода между командами и поиска новых возможностей.

"Переход между командами может быть тревожным, но это также шанс расти и учиться, потому что ты погружаешься в новую среду с новыми людьми. У каждого свой способ работы, так что это возможность подхватить свежие техники или новые методы работы, дисциплину, трудолюбие и так далее", - признался он CNN.

Риккардо добился почти всего в Формуле 1, но его главная цель так и осталась недостигнутой за время его карьеры.

"Я доволен. Я имею в виду, если бы все закончилось сегодня, я бы был доволен тем, что я достиг. Но в то же время ты никогда не полностью удовлетворен, потому что я начал гоняться в Формуле 1, чтобы стать чемпионом мира", - сказал он.

"Я несколько раз финишировал третьим, чем я горжусь. Я выиграл несколько гонок. Так что да, я доволен некоторыми днями, которые у меня были в спорте или некоторыми годами, которые я провел. Но в конечном итоге цель была стать чемпионом мира, и это то, к чему я буду стремиться, пока не уйду на пенсию".

В БУДАПЕШТЕ, ВЕНГРИИ, 23 ИЮЛЯ 2023 ГОДА, Даниэль Риккардо из АВСТРАЛИИ готовится к старту перед Гран-при Ф1 в Венгрии на трассе Хунгароринг. Местом проведения этого скоростного события является Будапешт, ВЕНГРИЯ.

Реальности Red Bull

Возвращение Риккардо в Red Bull стало полным кругом для него, так как он впервые присоединился к команде в 2008 году.

Сестринская команда была переименована перед сезоном 2024 года, приняв название Visa Cash App RB Formula One Team, часто упоминаемое как RB. В настоящий момент команда занимает шестое место в Кубке конструкторов, а Риккардо занимает 14-е место в чемпионате пилотов.

Пилотов, связанных с Red Bull, часто находятся под пристальным вниманием из-за репутации компании быть беспощадной к своим гонщикам и делать быстрые изменения в составе, если пилоты не показывают результатов. Де Врис, Албон и Гасли все стали жертвами "секиры" Red Bull в последние годы, но Риккардо принимает это давление, заявляя, что "привык к этому и научился любить".

Он добавил: "Когда я вошел в спорт и переехал в Европу, я был – может быть, некоторые люди найдут это трудно поверить – довольно застенчивым, не самым уверенным в себе человеком. И я думаю, что я был также... просто довольно молодым и незрелым. Так что подписание контракта с программой Red Bull, когда мне было 18 лет... имея такую ответственность, такое давление, все это, это заставило меня вырасти".

"Да, есть это давление, которое приходит с тем, чтобы быть в семье Red Bull, но я знаю, что это то, что выводит лучшее во мне. Я думаю, потому что я довольно расслабленный человек, иногда мне нужно немного этого, чтобы взбодриться и сказать: 'Поехали'".

Риккардо станет свободным агентом в конце года, а высоко ценимый юниор Red Bull Лайам Лоусон ждет возможности полноценно дебютировать в F1. Если Риккардо покажет результат в оставшейся части сезона, он может продолжать быть связанным с переходом на более высокую позицию в сетке. Несмотря на то, что у действующего второго пилота Red Bull Сергея Переса есть контракт на следующие два сезона, он находится под давлением из-за недавних трудностей.

"На данный момент я сосредоточен на конкретной цели и предпочитаю минимизировать отвлекающие факторы", - сказал он.

В Жересе-де-ла-Фронтера, Испания, 2 декабря - Австралиец Даниэль Риккардо, представляющий Red Bull, беседует с физиотерапевтом Роджером Клири, готовясь к автогону на дальнейшее циркуито дехерес в 2009 году.

Что касается следующих глав в жизни этого человека в Австралии, они, несомненно, будут столь же интригующими, как и весь его путь.

Несмотря на сосредоточенность на Формуле 1, Дэн Риккардо все еще находит время для экстремальных видов спорта, таких как серфинг и горный велосипед, когда он не гоняется. (sport)

Стремясь вдохновить следующее поколение австралийских гонщиков, Риккардо остается тесно связанным с австралийской гоночной сценой, даже участвуя в гоночном фильме "Drive the Dream 2". (motorsport)

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