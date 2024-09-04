- Перегрузка дорог на А1 вследствие строительных работ

Из-за продолжающегося строительства на автодороге А1 междуHamburg-Billstedt и -Moorfleet в направлении Бремена происходит сужение на две полосы вместо обычных трех. Это изменение началось в понедельник, и в некоторые ночи движение будет ограничено одной полосой, как сообщила Autobahn GmbH Nord. Это привело к заторам на дороге.

Сегодня утром на участке длиной 11 километров на А1 между Hamburg-Ost Kreuz и Dreieck Norderelbe наблюдался затор. Кроме того, на А25 от Anschlussstelle Hamburg-Neuallermohe-West до Dreieck Hamburg Südost образовался затор длиной около 5 километров. Также на А24 между Reinbek и Hamburg-Horn был зафиксирован затор длиной 8 километров, согласно данным центра мониторинга дорожного движения.

Этот участок в юго-восточной части Гамбурга является одним из самых загруженных в Германии, через него ежедневно проезжает более 136 000 автомобилей, из которых около 21% составляют грузовики. Автодорога А1 обеспечивает движение транспорта из Балтийского региона и Скандинавии через мосты через Эльбу. По данным Autobahn GmbH, последний значительный ремонт этого участка был проведен в 2008 году.

Для управления дорожным движением во время строительства Autobahn GmbH Nord рекомендует использовать альтернативные маршруты, такие как А7 или А24, компаниям, занимающимся транспортировкой и телекоммуникациями с жесткими графиками. Сужение автодороги А1 может привести к задержкам в доставке услуг телекоммуникационных компаний в районе этой дороги.

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