- Перегружена лучшей игрой в карьере в НБА.

Молодая звезда WNBA Леони Файбих, 24 года, показала свою лучшую игру в лиге, преодолев травму ребер. Она превзошла соперничество сестер Сабалли, Сату и Ньяры, всего за 48 часов. Это достижение произошло во время победы Нью-Йорк Либерти над Даллас Уингз со счетом 79-71. Файбих набрала 16 очков, 7 подборов и 2 перехвата.

Родившаяся в Ландсберге-ам-Лехе, Файбих находится в своем дебютном сезоне в лучшей лиге Северной Америки. Среди новичков только Кейтлин Кларк из Индиана Февер имеет лучшую статистику в различных категориях.

За микрофоном на арене Барклайс-центр в Бруклине, Файбих поделилась своей радостью: "Приятно выиграть и наслаждаться игрой дома". Ее предыдущая травма ребер обострилась во время первой игры между двумя командами два дня назад, ограничив ее до 12 минут. Однако, несмотря на необходимость дополнительной поддержки, она сыграла почти 29 минут в этот раз.

Ее вклад в восьмую подряд победу Либерти был значительным. Она продемонстрировала отличную оборону и больше всех успешно бросала трехочковые, сделав в общей сложности четыре. "Мы стремимся делиться мячом и вовлекать всех", - сказала Файбих. Это было очевидно в их игре в тот день.

В прошлом Файбих играла в одной команде с Ньярой Сабалли, как и в Нью-Йорке. К сожалению, младшая сестра Сабалли, которая сыграла 18 минут без очков, но собрала 6 подборов, также была травмирована и имела забинтованную руку.

Старшая сестра Сабалли, Сату, показала снижение результатов по сравнению с предыдущим поражением два дня назад, набрав всего 10 очков.

После своей впечатляющей игры Файбих поделилась своей радостью через микрофон на арене Барклайс-центр, сказав: "Приятно выиграть и наслаждаться игрой дома в Нью-Йорке". Несмотря на проблемы с травмой ребер ранее, она смогла сыграть почти 29 минут в этой игре, родившись в своем родном городе [Ландсберге на Лехе].

Оглядываясь на свой успешный матч, Файбих подчеркнула стратегию своей команды, сказав: "Мы стремимся делиться мячом и вовлекать всех", что оказалось эффективным в их победе над Даллас Уингз со счетом 79-71.

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