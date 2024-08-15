Блисточный конфликт - Переговоры в Газе: мало надежд на прорыв

Вновь наступил критический момент на Ближнем Востоке: представители США, Катара, Египта и Израиля ведут переговоры в конфликте в Газе о шагах к прекращению огня и таким образом к деэскалации ситуации в регионе в целом. Исламский ХАМАС выразил сильное сдержанность в начале переговоров в Дохе. Он не участвует в переговорах напрямую, но, как сообщается, информируется о их содержании.

Наряду с возобновлением прекращения огня, переговоры также сосредоточены на обмене заложниками на палестинских заключенных. Однако позиции ХАМАС и Израиля пока настолько далеки друг от друга, что надежды на прорыв мало.

Спикер ХАМАС Осма Хамдан заявил агентству dpa, что ХАМАС не будет пересматривать условия. Переговоры в Дохе должны касаться только реализации мирного плана, представленного президентом США Джо Байденом в мае, а не его деталей. В зависимости от хода переговоров возможно продление до пятницы, как сообщили агентству dpa осведомленные лица. Переговоры зашли в тупик уже несколько месяцев.

Давление возросло, так как ожидается тяжелая ответная атака Ирана и Хезболлы в Ливане против Израиля после убийства двух важных противников Израиля. Байден уже называл это "деcisive moment" в мае. Шансы на реализацию его трехфазного плана считаются низкими. Медиаторы США, Катара и Египта уже несколько месяцев пытаются склонить Израиль и ХАМАС к прекращению огня, подобному тому, что было в ноябре.

СМИ: Израиль требует освобождения 33 живых заложников

В настоящее время Израиль, как сообщается, требует освобождения 33 живых заложников из плена ХАМАС в обмен на прекращение огня. Среди них, как сообщается, есть женщины и дети, а также пожилые люди и больные, согласно газете "Jediot Achronot", ссылающейся на израильских официальных лиц, участвующих в переговорах. План Байдена предусматривает такие освобождения в первой фазе во время шестинедельного прекращения огня. В обмен должны быть освобождены палестинские заключенные в Израиле - как в подобном обмене во время прекращения огня в ноябре.

По подсчетам Израиля, ХАМАС все еще удерживает 115 заложников, из которых Израиль объявил 41 умершими. Кроме того, вероятно, что дальнейшие заложники, чья судьба неизвестна, уже мертвы. "New York Times" сообщало об этом три месяца назад, что ХАМАС сообщил подпольным переговорщикам, что среди 33 заложников, которые должны быть освобождены в первой фазе, могут быть и мертвые. Террористы ХАМАС и другие группы убили около 1200 человек и похитили еще 250 в южном Израиле 7 октября 2023 года.

Вопрос о том, кто будет контролировать Газу, в том числе важную границу с соседними Египтом, после военного отвода Израиля, остается спорным. Главнокомандующий израильской армии Херци Халеви заявил во время своего визита в так называемый коридор Филадельфии, что израильская армия может сохранять контроль там даже без постоянного присутствия и только с редкими рейдами. Ранее ХАМАС тайно переправлял оружие из Египта в Газу в этом районе, согласно израильским сообщениям, которые Египет опровергает. ХАМАС требует полного вывода Израиля из прибрежного региона для соглашения.

Военными средствами Израиль достиг всего возможного там - таково мнение высокопоставленных официальных лиц США, согласно сообщению "New York Times". Израильская армия нанесла тяжелый ущерб ХАМАС и разрушила ключевые маршруты поставок из Египта в Газу. ХАМАС значительно ослаблен, но Израиль никогда не сможет полностью уничтожить его, считается. "Обе стороны должны идти на компромиссы", - сказал Джон Кирби из Национального совета безопасности США телеканалу CNN.

Высокопоставленный официальный представитель ХАМАС Хамдан обвинил Израиль в блокировке переговоров, навязывая новые условия, такие как отказ отвести войска из коридора Филадельфии или перехода Эрез. "Израиль не хочет прекращения огня", - сказал Хамдан. Несмотря на усилия Катара, Египта и США, посредники не смогли заставить Израиль придерживаться предложенных планов прекращения огня.

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху в последнее время опроверг обвинения в навязывании новых условий и блокировке сделки. Скорее, он обвинил ХАМАС в повышении новых требований. Нетаньяху хочет военным путем подавить ХАМАС в секторе Газа и гарантировать, что он больше не сможет управлять заблокированным Израилем в течение многих лет прибрежным регионом.

После беспрецедентной террористической атаки ХАМАС 7 октября Израиль начал разрушительные атаки по всему сектору Газа. Число жертв возросло до более 40 000 погибших и 92 400 раненых, согласно палестинским данным. Здравоохранение, контролируемое ХАМАС, не различает боевиков и гражданских лиц в своих данных.

Агентство новостей Германии (dpa) сообщает, что спикер ХАМАС Осма Хамдан заявил, что ХАМАС не будет пересматривать условия в текущих переговорах в Дохе. Переговоры должны сосредоточиться только на реализации мирного плана, представленного президентом США Джо Байденом в мае, а не его деталей.

Агентство новостей Германии также сообщает, что переговоры в Дохе зашли в тупик уже несколько месяцев, и в зависимости от их хода возможно продление до пятницы.

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