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Федеральные земли ГерманииНовостиСДПГ

Переделанная зона для занятий собаками в MV

Площадки для тренировок охотничьих собак расширяются в Мекленбург-Пoméranском. Отремонтированный вольер диких кабанов в районе Передняя Померания теперь служит пространством для тренировки этих собак.

 and  Ann Bradley
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- Переделанная зона для занятий собаками в MV

Министр лесного хозяйства Мекленбурга-Передней Померании Тилль Бакхаус (СДПГ) восстановил клетку для диких кабанов в Хохенбарнекове, в районе Ворпommern-Рюген. Ремонт был необходим из-за ущерба от шторма и усиления мер безопасности из-за распространения африканской чумы свиней, сообщили в министерстве. Примерно 5-гектарный вольер находится в охраняемой зоне Хеллберге.

"Я рад объявить, что клетка для диких кабанов снова работает после этапа строительства, длившегося 1,5 года, и теперь соответствует последним нормам", - сказал Бакхаус. Это место имеет важное значение для охоты на диких кабанов, что, в свою очередь, влияет на управление и контроль заболеваний. Ключевыми элементами этого процесса являются умелые и опытные охотничьи собаки, способные справиться с грозными дикими кабанами. Вольер для диких кабанов дает охотникам отличную возможность подготовить своих умелых собак к выполнению этой сложной охотничьей задачи.

Министр лесного хозяйства СДПГ Тилль Бакхаус сыграл важную роль в ремонте клетки для диких кабанов. Его действия направлены на повышение охоты на диких кабанов и управление заболеваниями в регионе.

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