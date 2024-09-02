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КультураНовостиТелевидение

Передача конденсированных средств массовой информации

В настоящее время предоставляется увлекательное развлечение, подобное сериалу 'Хаос'

 and  Carmen Simpson
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- Передача конденсированных средств массовой информации

Боги ищут спокойствия, смертные алчут богатства, а геймеры состязаются за главный трофей: Что будет в эфире на этой неделе.

"Хаос" (Netflix)

Насколько долго еще Юпитер, патриарх богов, сможет удерживать свою власть над миром смертных? Этот вопрос терзает его, наполняя все возрастающим беспокойством, когда он наблюдает за событиями на Земле со своего роскошного убежища на горе Олимп. Гора навоза блокирует святилище, посвященное божеству, и морщина между бровями предвещает беду. Даже его собственные божественные потомки не подчиняются его командам, а брат Нептун не приносит облегчения, довольствуясь плаванием на своей роскошной яхте. Как смертный Орфей смог проникнуть в подземный мир при жизни и спасти свою возлюбленную Рори из империи Аида?

"Хаос" царит вокруг горы Олимп, как показано в британском сериале на Netflix. Джефф Голдблюм играет самовлюбленного Юпитера, опьяненного своей властью и роскошью. Джанет Мактир играет богиню Юнону. Клифф Кёртис предстает в роли тщеславного Нептуна. Создатели сериала обновили греческую мифологию. Восемь эпизодов полны умных поворотов и очень увлекательны. Например, Юпитер часто советуется с Прометеем, несмотря на то, что тот прикован к скале и мучительно терзается орлом, а затем возвращается к своим страданиям.

"Разоблаченные истории пиратов" (Magenta TV)

Пираты наводят страх и смерть, но часто романтизируются в историях, передаваемых из поколения в поколение. Мифы сохранились о фигурах, подобных Черной бороде, Анне Бонни и Генри Моргану. Даже сэр Фрэнсис Дрейк, прославленный в истории как исследователь, был страшным капером в 16 веке, грабившим богато груженные корабли. Ричард Уорд, настоящий пират, даже вдохновил вымышленного капитана Джека Воробья из франшизы "Пираты Карибского моря". Национальная география представляет восьмисерийный сериал "Разоблаченные истории пиратов", который выходит по воскресеньям в 21:00 на премиальном телеканале, а также доступен на Magenta TV.

"Битва за богатства" (ARD Mediathek)

Многопользовательская онлайн-игра "Дот 2" превратилась в классику за последние десять лет. В своем документальном фильме "Битва за богатства – Самый большой киберспортивный турнир в мире" Тим Шредер следует за двумя немецкими игроками, Даниэлем "Штормштормером" Шотцау и Леоном "Найном" Кирилиным, которые соревнуются в самом большом киберспортивном турнире в мире "The International", проходящем в Сиэтле, США. С призовой суммой до 42 миллионов долларов – больше, чем на Уимблдоне, Мастерах и Тур де Франс вместе взятых, по данным ARD – лучшие 100 игроков в Дот 2 со всего мира сходятся в борьбе. Документальный фильм предлагает уникальные взгляды на масштаб события и уникальные жизни игроков. Сейчас доступен в ARD Mediathek.

Хаос древних богов на горе Олимп переносится на современные экраны в сериале Netflix под названием "Хаос", в котором Джефф Голдблюм играет самовлюбленного Юпитера. После целого дня просмотра телесериалов, в том числе "Хаос", вы можете почувствовать себя потерянным в лабиринте интриг и увлекательных персонажей.

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