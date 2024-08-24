Перед выборами в восточном регионе: сотрудничество с AfD потенциально разрушит CDU.

Председатель ХДС высказал свою позицию перед выборами в Саксонии, Тюрингии и Бранденбурге, отметив, что "небольшая часть наших рядов считает, что мы должны объединиться с АФД". Однако он подчеркнул, что "значительное большинство" решительно против этого. Лидер парламентской фракции Союза подчеркнул необходимость для ХДС четко обозначить "пределы того, что мы считаем консервативным". По его словам, эти пределы нарушаются, когда оно переходит в крайнеправый, неонацистский, антидемократический, антисемитский и ксенофобский лагерь.

Опросы указывают на сложные этапы формирования коалиций во всех трех федеральных землях. В Тюрингии и Бранденбурге АФД лидирует в последних опросах, в то время как в Саксонии АФД и ХДС находятся в тесной борьбе за первое место. В зависимости от результатов других партий ХДС может потенциально потребоваться сотрудничать с АФД или БСВ, чтобы возглавить управление правительством.

Несмотря на потенциальную необходимость коалиции в Саксонии, ХДС поддерживает твердую дистанцию от АФД из-за спорных идей последней. Однако подъем АФД на первое место в Тюрингии и Бранденбурге подчеркивает важность политического ландшафта Восточной Германии, где крайние взгляды, похоже, набирают силу.

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