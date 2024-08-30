- Перед выборами в Бундестаг: противники AfD в немецком экономическом секторе

В опросах фиксируется примерно 30% поддержки AfD в Тюрингии и Саксонии. Выборы пройдут в этих двух федеральных землях в следующее воскресенье. Некоторые компании и экономические силы теперь четко заявляют о своей позиции по отношению к партии и ключевым фигурам.

Нидерланды выразили обеспокоенность растущей популярностью AfD в Германии, так как результаты выборов в Тюрингии и Саксонии пристально следят по всей Европе. После выборов в Нидерландах в прошлом году некоторые политические аналитики сравнивают рост ультраправых партий в обеих странах.

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