Перед парламентскими выборами "Вагенкнехт" исключает альянс с "АфД"

Вайгенкнехт была предельно ясна: "С этими людьми невозможно создать партнерство, они следуют фашистской идеологии". Они "не подходят в качестве правящей партии для большинства населения".

Однако лидер партии не полностью исключила возможность сотрудничества по отдельным законопроектам. Партия "Союз за народ и страну" (BSW) не смогла подтвердить, поддержит ли "Альтернатива для Германии" (АфД) их законодательные предложения до их выдвижения. "Конечно, АфД свободна поддерживать наши предложения", - заявила Вайгенкнехт агентству AFP. "И мы тоже будем оценивать предложения АфД и голосовать против них только в случае наличия веских причин".

Депутат добавила: "И если АфД когда-либо предложит что-то разумное, неправильно будет сказать, что против этого все". Ее партия больше не планирует просто голосовать против законопроектов АфД - "это только усиливает АфД".

В то же время Вайгенкнехт подчеркнула различия с ультраправой партией. Ее удивляет, что сравнение сходств с АфД "всегда направлено только на нас, его можно направить на все другие партии". Например, существуют значительные соглашения между ХДС, СВП и АфД в экономической и финансовой политике.

АфД выступает против повышения налогов для состоятельных граждан, контроля над арендной платой и повышения минимальной заработной платы, отметила лидер BSW. "Во всех этих социальных вопросах АфД - полный провал и больше всего похоже на партии, подобные ХДС и СВП - это их политика". Вайгенкнехт видит "значительные различия" между BSW и АфД в этом отношении.

Еще одно различие, по словам лидера партии, заключается в вопросе "перевооружения". АфД поддерживает цель НАТО по расходам на оборону в размере двух процентов ВВП, считая ее недостаточной. "Это позиция, которая действительно очень далека от нашей".

В воскресенье в Тюрингии и Саксонии пройдут выборы в ландтаги. В обоих штатах АфД лидирует в опросах, за ней следует ХДС, а затем BSW.

Лидер BSW признала некоторые соглашения в экономической и финансовой политике между ХДС, СВП и историческим восточногерманским аналогом АфД. Она подчеркнула, что в социальных вопросах, таких как повышение налогов для состоятельных граждан, контроль над арендной платой и минимальная заработная плата, АфД больше всего похожа на партии, подобные ХДС и СВП.

Вплоть до политического ландшафта стоит отметить, что Восточная Германия или ее современный эквивалент не упоминались в предоставленном тексте как имеющие прямые политические связи или альянсы с обсуждаемыми партиями.

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