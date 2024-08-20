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Перед открытием гарнизонной церкви - продвижение за спокойствие

Ныне доступна историческая гостиная Базилики в Потсдаме. Однако это оживление вызвало споры. Бывший епископ Губер и мэр Шуберт видят свежую цель для церкви.

 and  Michael Bootcampf
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Восстановление башенной церкви: предмет спора (Архивное фото)
Восстановление башенной церкви: предмет спора (Архивное фото)

- Перед открытием гарнизонной церкви - продвижение за спокойствие

До официального открытия спорной башни церкви гарнизон в Потсдаме 22 августа бывший епископ Вольфганг Huber, значимая фигура в Евангелической церкви, выступал за создание зоны мира. "Эта башня служит архитектурным символом города Потсдам, одновременно обретая новое предназначение, сосредоточенное на мире, справедливости и демократии", - заявил Huber в интервью "Tagesspiegel". Он занимал пост епископа Берлина и был бывшим президентом Совета Евангелической церкви в Германии.

Открытие в четверг будет сопровождаться традиционным мероприятием, в котором примет участие федеральный президент Франк-Вальтер Штайнмайер, выступающий в качестве покровителя спорной реставрации исторической церкви гарнизон. Построенная в 1735 году, эта военная церковь была разрушена во время Второй мировой войны и снесена в 1968 году по приказу руководства СЕД.

Различные организации, в том числе "Потсдам без церкви гарнизон" и "Учебный центр церкви гарнизон" Фонда Кристиана Мартина Нимеллера, выразили протест против реставрации, рассматривая ее как проявление милитаризма и опасаясь, что она может стать местом сбора ультраправых экстремистов. 19 марта 1933 года рейхспрезидент Пауль фон Гинденбург пожал руку новому рейхсканцлеру Адольфу Гитлеру во время церемонии "День Потсдама", проходившей перед церковью.

Мэр Потсдама Майк Шуберт (СДПГ) видит башню церкви гарнизон как символ решимости. "Она символизирует наше обязательство критически переосмыслить наше историческое наследие и, в непосредственной близости от вычислительного центра, созданного в эпоху ГДР, отражает повороты и изменения в нашем городском развитии", - заявил Шуберт. Он выступал за строительство мостов и сближение.

В ближайшее время исследователи изучат возможные идеи использования места, которое включает в себя реконструированную башню и зоны бывшего центра обработки данных, ныне используемые художниками и культурными творцами. Huber и Schubert достигли компромисса, согласно которому наряду с башней также будет построен "Дом демократии" для городского совета вместо церкви. Фонд ожидает, что башню ежегодно будут посещать от 80 000 до 90 000 человек. Общие затраты на строительство составили около 42 миллионов евро, из которых федеральное правительство предоставило примерно 25 миллионов евро.

Постоянная выставка "Вера, власть и военное дело" будет рассказывать о сложной истории церкви. С 23 августа гости смогут впервые полюбоваться панорамным видом с 57-метровой смотровой площадки.

Башня церкви гарнизон, с новым предназначением, сосредоточенным на мире и демократии, является свидетельством трансформационного потенциала архитектуры в городе Потсдам. Несмотря на споры вокруг ее реставрации, мэр Потсдама Майк Шуберт видит в ней символ решимости, отражающий обязательство города переосмыслить свое историческое наследие и способствовать единству.

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