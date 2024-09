Перед объявлением третий уровень тревоги уровень моря в Эльбе постоянно поднимается в 10:10.

Наводнение на Эльбе в Саксонии усугубляется, уровень воды растетНаводнение на Эльбе в Саксонии усугубляется, уровень воды продолжает расти. По данным государственного центра по мониторингу наводнений, утром в Дрездене значение составляло 5,54 метра. Эксперты предсказывают, что в течение дня будет превышен шестиметровый рубеж. При превышении этого значения применяется вторая по высоте ступень тревоги, что делает возможным затопление застроенных территорий. Уровень воды на шкале в Шёна на Эльбе возле чешской границы уже достиг этой ступени, составив 6,09 метра. Третья ступень тревоги также применяется к Лужицкой Нысе возле Гёрлица на границе с Польшей, где уровень воды составил 5,56 метра, всего несколько сантиметров ниже четвертой, самой высокой ступени тревоги. В результате, участок федеральной автодороги 99 в Гёрлице был закрыт по соображениям безопасности, как сообщил представитель полиции. Уровень предупреждения третьей ступени здесь составляет 4,80 метра.

Первая жертва наводнения в Чехии: 7 человек пропали без вестиВ Чехии зафиксирована первая жертва наводнения. Также сообщается о семи пропавших без вести. Человек утонул в небольшой реке Красовка в районе Брунталь в восточной части Моравии-Силезии, как сообщил президент полиции Мартин Вондрашек в эфире общественного радио. В их числе трое, которые вместе с автомобилем упали в бурлящую реку неподалеку от Йесеки в Хрубском Йесеки. Автомобиля нет никаких следов. Другие люди упали в различные водные пути, такие как река Отава. Также пропал мужчина из дома престарелых на границе с Польшей. Чешский премьер-министр Петр Фiala называет это так называемое столетие наводнение - наводнение, которое статистически происходит раз в столетие в одном и том же месте. Ранее сообщалось о жертвах наводнений в других странах ЕС (см. сообщение 06:40): погиб пожарный в Австрии, мужчина в Польше и шестеро в Румынии.

Женщину спасли после падения в Нысе в ГёрлицеЖенщину спасли после того, как она упала в Нысе в Гёрлице. По предварительным данным полиции, женщина поскользнулась у края воды возле отеля Parkhotel Merkur и упала в реку. Ее унесло примерно на 700 метров по Нысе, прежде чем она смогла выбраться возле плотины Vierradmuhle. В настоящее время она находится в клинике с диагнозом переохлаждение.

THW готовится к крупным операциям на Эльбе и ОдереТехническое управление (THW) готовится к возможным наводнениям в восточной Германии. "Мы готовимся перебросить большие силы на Эльбу и Одер", - говорит руководитель отдела THW Фритц-Хельге Восс в программе ZDF "Утренний журнал". Он советует жителям пострадавших районов запастись "малым запасом на случай чрезвычайной ситуации". Восс говорит, что Германия "повезло" до сих пор, но все еще ждет подходящей экстремальной погодной ситуации. Однако в ближайшие дни ожидаются наводнения на реках Эльба, Ныса и Одер. На прошлых выходных THW уже направило около 140 человек в Баварию и Саксонию, в том числе на обрушившуюся Карола-мост в Дрездене. Руководитель отдела THW отмечает, что это уже четвертое крупное наводнение в Германии в этом году. Он говорит, что необходимо быть готовыми и инвестировать в оборудование. "В конечном итоге, это затраты на адаптацию к климату", - говорит Восс.

Польский кабинет министров обсудит введение режима ЧС из-за наводненийПремьер-министр Дональд Туск созвал экстренное заседание правительства из-за сильных наводнений в юго-западной Польше. Он подготовил декрет о введении режима ЧС, но его должен утвердить кабинет. Пrolonged rainfall in southwestern Poland near the Czech border has caused significant flooding. Overnight, the town of Nysa in the Opole region was particularly affected. Water from the Glatzer Nysa, a tributary of the Oder, entered the emergency room of the local hospital, as reported by the news agency PAP. A total of 33 patients, including children and pregnant women, were evacuated by boat.

Ситуация с наводнением в Баварии: ожидается больше дождя и повышение уровней водыСитуация с наводнением в Баварии остается напряженной в некоторых районах, ожидается больше дождя. Ситуация не изменилась существенно за ночь в пострадавших районах, сообщают полицейские управления. Пока нет всеобщего облегчения, так как служба информации о наводнениях (HND) ожидает повторного повышения уровней воды с дождливым началом недели. HND ожидает повторного повышения уровней воды в Дании на Пассау, Вилс на Вилсхофене и Изар на Мюнхене. Ситуация должна постепенно улучшиться к среде, согласно прогнозу немецкой службы погоды (DWD), который обещает непрерывный дождь с Альп до предгорья до вторника, с возможными суммами осадков 40-70 литров на квадратный метр, и до 90 литров в долинах.

07:32 Чехия: Отсутствие облегчения – уровни воды упорно растутРегионы Чехии, затопленные и залитые водой, не демонстрируют признаков облегчения. Водяной вал на реке Морава (Марта) достиг Литовеля, примерно в 200 километрах к востоку от Праги, как сообщает агентство CTK. Вся улица в Литовеле, городе с населением почти 10 000 человек, была затоплена. Власти города призывают население не мешать работе экстренных служб. Мэр предупреждает через социальные сети: "Мы ожидаем дальнейшего повышения уровня воды в реке в ближайшие часы".

07:03 Разрушение дамбы: Сокрушительные наводнения в ПольшеВ Польше растут опасения после разрушения дамбы, так как катастрофические наводнения движутся к району Глатцер-Нейсе. Видео фиксируют ярость наводняющих вод.

06:40 Наводнения в Европе: Смертельные случаи в Польше и РумынииЕвропа сталкивается с последствиями наводнений, невиданных за век, и ситуация в Нижней Австрии также сложная после сильных осадков. В различных странах ЕС сообщается о многочисленных жертвах наводнений: пожарный в Австрии, мужчина в Польше и шесть человек в Румынии.

06:12 Эвакуации из-за наводнений в ЧехииИсторически сильные штормы привели к затоплению целых городов, таких как Йесеник в Йесекиих горах и Крнов на польской границе, в выходные. В Йесенике спасательные службы были вынуждены спасать сотни людей на лодках и вертолетах. После отступления водной волны риск оползней сохраняется во многих местах.

05:49 Пассажиры заперты на круизном корабле в Вене

Наводнение на Дунае, вызванное сильным дождем, блокирует на борту швейцарского речного судна "Тургау Престиж" в Вене около 100 пассажиров и около 40 членов экипажа. Медиа-отчеты указывают на то, что трап к пирсу затоплен, что не позволяет пассажирам сойти на берег. Тургау Трэвел заявило, что решение о высадке пассажиров будет принято местными властями. Пассажирам сообщили, что им, возможно, придется оставаться на борту хотя бы до вторника, как сообщает швейцарский вещатель SRF. "Тургау Престиж" должен был отправиться из Линца в Будапешт и обратно, но в настоящее время находится в Вене.

В то время как шторм "Аннет", известный на международном уровне как "Борис", обрушился на Польшу, Чехию, Австрию и Румынию, вызвав как минимум восемь смертельных случаев.

Комиссия внимательно следит за ситуацией с наводнениями в Европе, где несколько стран страдают от сильных дождей и последующих наводнений. В ответ на это Mechanism гражданской защиты Европейского союза активирован, чтобы оказать помощь и координировать усилия в пострадавших странах.

Так как наводнение на Эльбе в Саксонии достигло стадии тревоги три в Шене и на Лусациан-Нейсе около Гёрлица, Комиссия направила команды экстренного реагирования из Европейского центра координации экстренного реагирования, чтобы поддержать местные власти в управлении ситуацией.

