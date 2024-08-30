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Перед началом выходных ожидайте изменения погоды.

Ожидаемая жара и преимущественно солнечная погода: насладитесь климатом, подобным летнему, несмотря на временный спад, вызванный рассеянными ливнями и грозовыми фронт Hartmanns

 and  Hanna Hofmann
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- Перед началом выходных ожидайте изменения погоды.

В Рейнланд-Пфальце и Саарланде в преддверии выходных ожидается кратковременное усиление погодных условий. Метеорологическая служба Германии прогнозирует периодические дожди и отдельные грозы с сильным ливнем в течение дня. В регионе также будет становиться жарко, вплоть до обжигающей жары, с пиковыми температурами до 32°C в районе Вордерпфальца. В то же время северные горы останутся прохладнее, с температурами около 25-27°C.

По прогнозу погоды, дожди начнут ослабевать уже в субботу вечером. Небо будет в основном пасмурным, но возможны отдельные дожди и грозы - при температурах от 19 до 13°C.

В выходные вернется солнце

В субботу большую часть неба будет покрывать лишь несколько облаков. Вероятность осадков останется низкой, а температуры вновь поднимутся до около 30°C. Что касается воскресенья, то солнце вернется, но метеорологическая служба предупреждает о возможных дождях и грозовых разрядах в горах. Температуры продолжат расти, достигнув 29-33°C, и около 27°C на больших высотах.

Начало новой рабочей недели будет ознаменовано переменной и теплой погодой - возможны грозы и сильные дожди.

Согласно данным ДWD, ожидаемые грозы в выходные могут затронуть некоторые районы Рейнланд-Пфальца и Саарланда. После ясной и теплой субботы ДWD предупреждает о возможном возвращении гроз в воскресенье, особенно в горах.

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